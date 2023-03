Olivia Rodrigo: saiba mais sobre o papel dela em 'High School Musical: A Série: O Musical'

Conheça a jovem Nini, que conquistou fãs em todo o mundo e foi interpretada por Olivia Rodrigo.



Atual sucesso da música pop internacional, a cantora Olivia Rodrigo é a queridinha dos fãs de High School Musical: A Série: O Musical, uma produção original Disney+. Isso porque foi nessa série que a jovem, agora com 19 anos, conquistou de vez o coração do público.

Então, para quem acompanhou a atração – e a carreira – de Olivia Rodrigo, relembre um pouco a dedicada Nini. E para quem ainda não conhece o lado atriz da artista, que também é compositora, aproveite a oportunidade de saber mais sobre ela!

Com duas temporadas no ar, High School Musical: A Série: O Musical traz Olivia Rodrigo como a doce e estudiosa Nini, uma verdadeira estrela em ascensão. Na trama, ela acaba de voltar de um acampamento de teatro.

Durante esse período longe da escola, Nini descobre não só que tem talento para cantar, como também volta do acampamento com um novo namorado. A jovem também é extremamente ligada à sua família.

Agora, de volta ao East High, Nini está pronta para se tornar um grande sucesso: só precisa de um pouco mais de autoconfiança.

Além de atuar na série como Nini, Olivia Rodrigo também está envolvida na trilha sonora da produção. Ela compôs a canção “All I Want” para sua personagem logo na primeira temporada.





A canção se tornou um sucesso com certificado de ouro pela Recording Industry Association of America (RIAA), entidade que premia artistas de acordo com sua venda de discos e singles, após parar na Billboard Hot 100. O hit ainda acumulou mais de 448 milhões de streamings globais. O videoclipe que acompanha a faixa também registrou mais de 67 milhões de visualizações.









High School Music: A Série: O Musical no Disney+





As duas primeiras temporadas da série original High School Musical: A Série: O Musical estão disponíveis com exclusividade no Disney+.

Uma terceira temporada foi confirmada pela plataforma em setembro de 2021.

E mais: Olivia também chega ao Disney+ com um novo filme documental exclusivo. Olivia Rodrigo: Dirigindo Até Você (SOUR: o filme) estreia no dia 25 de março na plataforma.