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Novidades Disney+

Onde acontecem os filmes Abracadabra?

29 de setembro de 2022
29 de setembro de 2022

Saiba mais sobre o lugar mítico onde as irmãs Sanderson fazem suas feitiçarias na véspera do Halloween.


Após 29 anos desde que alguém acendeu uma vela de chama negra e ressuscitou as irmãs Sanderson, o trio de bruxas do século 17 retorna para a saga Abracadabra no novo Abracadabra 2, que estreia no dia 30 de setembro no Disney+.

Em Abracadabra 2, as três irmãs bruxas voltam para se vingar e causar novos estragos na mesma cidade onde foram condenadas à morte em Abracadabra (filme lançado em 1993).

Mas onde fica o famoso lugar no qual vivem Winifred (Bette Midler), Mary (Kathy Najimy) e Sarah Sanderson (Sarah Jessica Parker)?


Abracadabra 2 | Trailer Oficial Legendado | Disney+


Onde se passa a história de Abracadabra

Historicamente associada à feitiçaria, a cidade de Salém (localizada em Massachusetts, nos Estados Unidos) é o local onde acontecem os filmes de Abracadabra.

No novo longa-metragem, três jovens estudantes do Ensino Médio serão responsáveis ​​por tentar impedir o caos que as irmãs bruxas querem semear em Salém durante a véspera do Halloween. Definitivamente, um Dia das Bruxas imperdível!

Abracadabra

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