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Novidades Star Wars

Onde assistir a Star Wars: The Bad Batch online

4 de janeiro de 2023
4 de janeiro de 2023

Temporada 2 da série animada do universo Star Wars acaba de estrear no streaming. 


No Star Wars Day de 2022 foi lançada a série animada Star Wars: The Bad Batch. A produção pode ser vista exclusivamente no Disney+ e acompanha a Força Clone 99, um esquadrão de clones experimentais que diferem geneticamente dos demais stormtroopers.

Autodenominados “Mal Feitos”, a Força Clone 99 foi apresentada ao público na última temporada da série Star Wars: A Guerra dos Clones. Ou seja, a produção se passa após a queda da República, enquanto o Império consolidava seu domínio da Galáxia.

The Bad Batch

Assista a temporada 2 de Star Wars: The Bad Batch no Disney+

Para aqueles que já assistiram a primeira leva de episódios de The Bad Batch, a boa notícia é que a temporada 2 da série animada acaba de estrear no serviço de streaming.

Os clones Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair e Echo estão de volta, em novas missões mercenárias que os levarão a lugares distintos e novos perigos através da Galáxia.

Não perca a nova temporada de Star Wars: The Bad Batch, exclusivamente no Disney+

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