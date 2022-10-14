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Novidades Marvel

Onde assistir a todos os filmes do Deadpool online

14 de outubro de 2022
14 de outubro de 2022

O famoso anti-herói da Marvel vai contar com uma participação especial em seu terceiro filme. Veja onde ver os dois primeiros.


Recentemente, os fãs da Marvel foram surpreendidos com o anúncio de que os personagens Deadpool e Wolverine se unem ao Universo Cinematográfico Marvel (UCM) em Deadpool 3.

No entanto, nem todos assistiram aos dois primeiros filmes do polêmico super-herói vivido por Ryan Reynolds. Que tal assisti-los via streaming?

Deadpool


Onde assistir a Deadpool online

Lançado em 2016, Deadpool mostra como um ex-agente das Forças Especiais se transformou no mercenário Wade Wilson. E, ainda, como ele adotou o alter ego Deadpool.

Deadpool 2 (2018) traz Wilson em busca de reunir uma equipe de companheiros mutantes para proteger um garoto com habilidades especiais de um brutal ciborgue que consegue viajar no tempo.

Tanto Deadpool como Deadpool 2 podem ser vistos com exclusividade no Disney+.

Deadpool


Quem pode ver os filmes do Deadpool no Disney+?

Desde o dia 29 de junho, para acessar e visualizar o catálogo completo do Disney+, que inclui títulos como as séries live-action da Marvel e os filmes do Deadpool, o controle parental do perfil deve ser atualizado.

Esta atualização permite restringir ou ativar conteúdo em cada perfil com classificações diferentes, bem como adicionar um PIN de bloqueio.

Os assinantes que preferirem manter suas configurações parentais atuais em seu perfil continuarão aproveitar o conteúdo do Disney+ em um ambiente com classificação indicativa para maiores de 14 anos, com a opção de modificar os controles parentais na seção "Editar perfis" a qualquer momento.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Ajuda do Disney+.

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