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Novidades Star Wars

Onde assistir a todos os filmes e séries de Star Wars online

20 de setembro de 2022
20 de setembro de 2022

Descubra onde ver e rever todos os filmes, séries e animações que fazem parte do universo Star Wars.


Em 1977, George Lucas marcou de vez o seu nome na história do cinema com o lançamento de Star Wars – Guerra nas Estrelas. Hoje com o nome de Star Wars Episódio 1 – Uma Nova Esperança, o filme é parte de um imenso legado.

Mais de 45 anos depois, a visão de Lucas cresceu e se tornou uma grande franquia. Atualmente, a saga Star Wars é composta por nove filmes, além de spin-offs e uma variedade de séries, animações, séries animadas e até mesmo livros derivados.

Star Wars


Onde assistir a Saga Star Wars online

Basicamente toda a produção audiovisual de Star Wars está disponível para ver online. A saga completa de filmes está disponível, exclusivamente, no Disney+.

Além disso, séries como The Mandalorian, O Livro de Boba Fett e Obi-Wan Kenobi e animações como The Bad Batch e Clone Wars também também podem ser encontradas no serviço de assinatura.

Andor


Andor: em breve mais uma produção Star Wars

No dia 21 de setembro estreia, exclusivamente no Disney+, os três primeiros episódios da série Andor. O thriller de investigação traz Diego Luna novamente no papel de Cassian Andor.

A trama se passa cinco anos antes dos eventos de Rogue One: Uma História Star Wars e se concentra em mostrar como a vida das pessoas comuns era afetada pelo Império. 

Nesse contexto, Cassian Andor trilha seu caminho rumo a se tornar um herói rebelde. Além de Luna, participam ainda do elenco Genevieve O'Reilly, Kyle Soller e Adria Arjona. A criação é de Tony Gilroy.

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