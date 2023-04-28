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Novidades Disney+

Onde assistir ao live-action Peter Pan & Wendy online

28 de abril de 2023
28 de abril de 2023

A nova produção da Disney já está disponível no serviço de assinatura, confira! 


Chegou a hora de retornar à Terra do Nunca e se emocionar com a história do menino que não queria crescer em Peter Pan & Wendy! O novo filme em live-action da Disney já estreou no Disney+!

Com Jude Law como Capitão Gancho, Ever Anderson como Wendy Darling, Alexander Molony como Peter Pan e Yara Shahidi como Tinker Bell, o longa é inspirado no romance escrito por J.M. Barrie.

Peter Pan & Wendy conta a história de Wendy, uma jovem com medo de deixar seu lar de infância para trás. Um dia, ela conhece Peter Pan, um garoto que se recusa a crescer

Peter Pan & Wendy


Ao lado de seus irmãos e a fada Tinker Bell, Wendy viaja com Peter para o mundo mágico da Terra do Nunca. Lá, ela conhece os Meninos Perdidos, e também encontra o pirata Capitão Gancho, embarcando em uma aventura emocionante que mudará sua vida para sempre.

Assista a Peter Pan & Wendy no Disney+

Retorne não apenas à Terra do Nunca, mas à sua infância e encha sua família com toda a magia de Peter Pan & Wendy. O filme já está disponível, com exclusividade, no Disney+

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