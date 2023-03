Onde assistir às séries Black-ish e Grown-ish online

Conheça as novas comédias que chegaram ao serviço de streaming e prometem muita diversão em família!





Black-Ish, a premiada série de comédia criada por Kenya Barris, chegou ao Disney+. E, junto com ela, estreia também seu spin-off, Grown-ish. Prontos para acompanhar o dia a dia da família Johnson no streaming?



Qual a história de Black-Ish?



A série traz um olhar bem-humorado sobre a jornada de um pai de família em busca de resgatar o senso de identidade cultural de sua família. Conheça Andre “Dre” Johnson (Anthony Anderson), um publicitário de sucesso casado com Rainbow (Tracee Ellis Ross), que é médica.

O bem-sucedido casal tem quatro filhos: os adolescentes Zoey (Yara Shahidi) e Junior (Marcus Scribner), e os gêmeos Jack (Miles Brown) e Diane (Marsai Martin). A família mora em uma mansão num bairro nobre com uma vizinhança predominantemente branca.







Como qualquer família norte-americana, os Johnson precisam lidar com questões rotineiras, como a vida das crianças na escola, problemas no trabalho, intrigas familiares e afins. Vindos de uma infância difícil, o casal faz tudo para dar aos filhos aquilo que eles mesmos não tiveram.

Então, quando Júnior quer ter um bar mitzvah — famosa celebração judaica – em seu aniversário de 13 anos, Dre percebe que tem outra coisa para lidar: o sentimento de que seus filhos estão se afastando das próprias raízes culturais negras.

A fim de reverter essa situação, Dre contará com a ajuda do pai (Laurence Fishburne) para estabelecer um senso de identidade cultural para a família. Mas não sem antes envolver todos nas mais hilariantes situações, claro!







E qual a história de Grown-Ish?





Após morar por anos com os pais, Zoey finalmente sai de casa quando vai para a faculdade. Sua jornada rumo à vida adulta, porém, vai bem menos fácil do que ela imaginava.

De forma hilária, a série derivada de Black-Ish mostra as questões atuais ligadas ao gênero, identidade cultural e social enfrentadas pelos estudantes nas faculdades.

Grown-Ish também mostra, de forma bem-humorada, as dificuldades que funcionários e administradores de instituições de ensino universitário dos Estados Unidos têm para entender os novos movimentos sociais dos jovens contemporâneos.





Como assistir a Black-Ish e Grown-Ish?





As engraçadas desventuras da família Johnson — em todas as temporadas tanto de Black-Ish quanto de Grown-Ish — podem ser vistas com exclusividade no Disney+. Não perca mais essa divertida série de comédia familiar!