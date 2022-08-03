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Onde assistir online à Encanto

3 de agosto de 2022
3 de agosto de 2022

A animação que conta a história de Mirabel e sua família nas montanhas da Colômbia pode ser vista online em nosso streaming. Saiba mais! 


Encanto, o filme da Disney que foi o ganhador do Oscar 2022® de Melhor Animação, traz a história da divertida família Madrigal, que vive em uma casa mágica nas montanhas da Colômbia.

Ficou com vontade de ver? Então, conheça um pouco mais sobre o filme e saiba onde assistir online à Encanto:

Encanto

Sobre o que é Encanto?

Em Encanto, todos da família Madrigal têm um dom especial, menos Mirabel, que é especial à sua maneira. Cada um tem um poder mágico especial, desde uma superforça até o dom da cura.

Mas quando a magia desse encanto familiar está em perigo, é Mirabel que se torna a esperança dessa família peculiar. E é então que a jovem parte para uma aventura para descobrir o que há de errado com a casa e salvar a todos.

Mirabel quer encontrar a única pessoa que pode dar as respostas para o problema da casa mágica: seu tio Bruno, que tem o dom de ver o futuro. O único problema é que ele saiu um dia e nunca mais voltou.

Encanto

Onde assistir online à Encanto?

Longa de animação que une emoção, aventura e muita música, Encanto está disponível no catálogo do Disney+ e pode ser visto online a qualquer hora pelos assinantes do streaming. 

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