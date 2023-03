A animação que conta a história de Mirabel e sua família nas montanhas da Colômbia pode ser vista online em nosso streaming. Saiba mais!

Encanto, o filme da Disney que foi o ganhador do Oscar 2022® de Melhor Animação, traz a história da divertida família Madrigal, que vive em uma casa mágica nas montanhas da Colômbia.

Ficou com vontade de ver? Então, conheça um pouco mais sobre o filme e saiba onde assistir online à Encanto:





Sobre o que é Encanto?



Em Encanto, todos da família Madrigal têm um dom especial, menos Mirabel, que é especial à sua maneira. Cada um tem um poder mágico especial, desde uma superforça até o dom da cura.

Mas quando a magia desse encanto familiar está em perigo, é Mirabel que se torna a esperança dessa família peculiar. E é então que a jovem parte para uma aventura para descobrir o que há de errado com a casa e salvar a todos.

Mirabel quer encontrar a única pessoa que pode dar as respostas para o problema da casa mágica: seu tio Bruno, que tem o dom de ver o futuro. O único problema é que ele saiu um dia e nunca mais voltou.





Onde assistir online à Encanto?



Longa de animação que une emoção, aventura e muita música, Encanto está disponível no catálogo do Disney+ e pode ser visto online a qualquer hora pelos assinantes do streaming.