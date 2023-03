Onde assistir online a O Chamado da Floresta, com Harrison Ford

Conheça o cão Buck nesta história que levará o público até o Alasca ao lado de Harrison Ford.



Baseado no romance homônimo de 1903 escrito por Jack London, O Chamado da Floresta é o filme de aventura estrelado pelo cão Buck e por Harrison Ford.

Os fãs da natureza, dos cachorros e do mundo selvagem não podem perder esta emocionante produção que está disponível online, no Disney+.







O Chamado da Floresta - Trailer Oficial #1





Sobre o que é O Chamado da Floresta?





A adaptação do clássico literário segue a história de Buck, um cão de grande coração que vivia feliz em uma casa na Califórnia.

No entanto, ele passa por uma reviravolta ao ser levado para a exótica e selvagem região de Yukon, no Alasca, durante a corrida do ouro da década de 1890. Lá, ele se torna um cão que puxa trenós.

Inicialmente o novato do grupo, Buck descobre a grande aventura que a vida pode ser. Ao se tornar o líder da matilha, o cachorro encontra seu lugar no mundo, tornando-se seu próprio mestre.

Emocione-se você também com O Chamado da Floresta, uma história de coragem e amizade, no Disney+!