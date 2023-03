Onde assistir online a O Rei do Show, filme com Hugh Jackman e Zendaya

O musical que reúne grandes atores como Hugh Jackman, Zendaya e Zac Efron pode ser visto em streaming. Saiba tudo sobre a produção e onde vê-la online!

O Rei do Show é uma grande produção musical que conta a incrível trajetória de P.T. Barnum – um empresário idealista do final do século 19. O filme conta a história real de Barnum, interpretado pelo astro Hugh Jackman, e traz ainda magia, ​​música, além de ótimas atuações.

Conheça mais sobre O Rei do Show, longa que tem um grande elenco com Hugh Jackman e Zendaya, e celebra o mundo do entretenimento.







Sobre o que é O Rei do Show?

O filme de 2017 tem o ator australiano Hugh Jackman como o protagonista P.T. Barnum, que foi um empresário e showman visionário, mas ao mesmo tempo muito ambicioso – tudo isso no final do século 19.

O Rei do Show apresenta o fracasso e a reinvenção de Barnum desde que se casa com a filha de seu patrão para dar o pontapé inicial ao seu sonho de ser o rei do entretenimento. Seu primeiro empreendimento (um museu de curiosidades) não dá certo, mas ele não desiste.

Ao lado de uma trupe de talentosos artistas exóticos, Barnum cria um grande show com todo tipo de atração no Barnum & Bailey Circus. O filme tem belas cenas musicais, nas quais vemos o talento de Zendaya.

O Rei do Show ganhou o Globo de Ouro® de Melhor Canção Original para “This is Me”, que é cantada no filme pela artista Keala Settle, que também é atriz.







Onde ver online O Rei do Show?

O Rei do Show é dirigido por Michael Gracey e traz uma história biográfica cheia de fantasia e música. Além de Hugh Jackman e Zendaya, o elenco tem grandes nomes como Michelle Williams, Zac Efron e Rebecca Ferguson.

Não deixe de conferir essa emocionante produção: O Rei do Show está disponível para ser assistido online no Disney+ sempre que você quiser.