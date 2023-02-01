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Onde assistir online a Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

1 de fevereiro de 2023
1 de fevereiro de 2023

Filme da Marvel Studios é estrelado por Angela Bassett, indicada ao Oscar por sua atuação como Rainha Ramonda.


O filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre acaba de estrear no Disney+. A produção, com quatro indicações ao Oscar® 2023, incluindo Melhor Atriz Coadjuvante para Angela Bassett.

Pela sua atuação como Rainha Ramonda, inclusive, Bassett já foi premiada com o Globo de Ouro®. O longa arrepia e emociona em cada sequência, dos primeiros acordes ouvidos nas cenas iniciais à canção de Rihanna enquanto sobem os créditos.

Na trama, Ramonda se une à sua filha Shuri (Letitia Wright) e ao povo de Wakanda para defender sua nação de novos perigos como Namor (Tenoch Huerta).

O líder de Talokan é capaz de tudo para proteger seu povo das grandes potências mundiais – mesmo que isso signifique entrar em conflito direto com o país africano.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre


Assista a Pantera Negra: Wakanda Para Sempre online no Disney+

A continuação de Pantera Negra, de 2018, não traz somente uma nova história para o super-herói wakandano, como também presta uma homenagem ao legado de Chadwick Boseman, intérprete do eterno Rei T’Challa e primeiro Pantera Negra, falecido em 2020.

O filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre pode ser visto, com exclusividade, no Disney+ a partir do dia 1º de fevereiro. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!

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