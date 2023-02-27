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Novidades Star Wars

Onde assistir online a série O Livro de Boba Fett

27 de fevereiro de 2023
27 de fevereiro de 2023

A produção faz parte do Universo Star Wars e é protagonizada por Temuera Morrison.


O universo de Star Wars se expandiu quando, em The Mandalorian – disponível no Disney+ – o lendário caçador de recompensas Boba Fett retornou. Afinal, todos julgavam que ele estava morto desde os eventos do filme Star Wars: O Retorno de Jedi.

Interpretado por Temuera Morrison, Boba Fett ganhou, em 2021, uma produção própria. Intitulada O Livro de Boba Fett, a série também pode ser vista no Disney+.

Na trama, Fett deixa a vida de caçador de recompensas para trás e, ao lado de Fennec Shand (Ming-Na Wen), ele tenta se reinventar em Tattooine.


Star Wars


Assista às produções do universo Star Wars no Disney+


Além de The Mandalorian e O Livro de Boba Fett, o Disney+ também é a casa de todo o universo Star Wars. No streaming, é possível encontrar todas as produções da saga criada por George Lucas: seus filmes, séries, animações e especiais.

E não deixe de acompanhar a estreia da nova temporada de The Mandalorian. Din Djarin (Pedro Pascal) e Grogu retornam em novas e emocionantes aventuras a partir de 1º de março!

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