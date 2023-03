Onde assistir online a todos os filmes dos Vingadores

Os filmes da franquia que reúne os maiores super-heróis da Marvel estão disponíveis para os fãs assistirem no streaming. Saiba mais!

A franquia Vingadores conta com os filmes que reuniram o principal grupo de super-heróis dos Estúdios Marvel. Há 10 anos, em 2012, se iniciava a saga dos Vingadores no cinema – a qual, hoje, os fãs podem curtir no Disney+.

Relembre um pouco sobre as produções que fizeram dos Vingadores um grande sucesso e veja como e onde assistir online a todos os filmes da saga.







Sobre o que é a franquia Vingadores?





Em 2012, foi lançado o primeiro filme da equipe formada pelos super-heróis: Os Vingadores. Nele, conhecemos os fundadores do grupo, que reúne o Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, Thor, Viúva Negra e Gavião Arqueiro em um projeto criado por Nick Fury, o diretor da S.H.I.E.L.D.

Na sequência, outras aventuras se somaram à saga e outros super-heróis passaram a fazer parte da equipe de Vingadores. Em Vingadores: Era de Ultron (2015), participam também Pietro e Wanda Maximoff, Visão, Falcão e Máquina de Combate.

Os dois filmes em que a Guerra do Infinito se torna acirrada contra o titã Thanos são Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Vingadores: Ultimato (2019). Nos longas, a luta é intensa e traz consequências enormes aos seres de todo o Universo, inclusive aos super-heróis.





Onde assistir online a todos os filmes de Vingadores?





Os quatro filmes da saga Vingadores e os demais filmes e séries de animação sobre o grupo de super-heróis da Marvel estão todos disponíveis com exclusividade no Disney+ para serem vistos e revistos online sempre!