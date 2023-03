Onde assistir online ao filme de Natal Milagre na Rua 34 

Filme da década de 1990 segue como um dos favoritos do público para o final de ano – e pode ser visto via streaming.

Seja acompanhado de um chocolate quente ou um suco geladinho, ver filmes de Natal é sempre muito gostoso nessa época do ano. Principalmente quando são clássicos – e o Disney+ está cheio deles.

De franquias de filmes memoráveis como Esqueceram de Mim e Meu Papai é Noel, passando por animações com Mickey e sua turma, chegando a produções recentes como a divertida série Meu Papai (ainda) é Noel, as opções são variadas.

E não há como falar em filmes de Natal sem lembrar do clássico Milagre na Rua 34, de 1994. A história da pequena Susan (Mara Wilson) marcou as tardes de muita gente.

Onde ver Milagre na Rua 34 online

Susan é uma garotinha de seis anos cuja mãe contou o “segredo” do Papai Noel. Então, ela não espera que nenhum bom velhinho chegue com presentes na noite de Natal.

Contudo, quando a menina conhece o Papai Noel de uma loja de departamentos, ela começa a acreditar que ele é de verdade. E no momento em que fantasia e realidade se confundem, apenas Susan parece acreditar na magia do Natal.

Você pode ver e rever Milagre na Rua 34, um clássico de final de ano, online no Disney+. E o primeiro longa a contar essa história, em 1947, também está disponível no serviço de streaming. Então, se aconchegue no sofá, chame a família e dê o play!