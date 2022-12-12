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Onde assistir online ao filme de Natal Milagre na Rua 34 

12 de dezembro de 2022
12 de dezembro de 2022

Filme da década de 1990 segue como um dos favoritos do público para o final de ano – e pode ser visto via streaming. 


Seja acompanhado de um chocolate quente ou um suco geladinho, ver filmes de Natal é sempre muito gostoso nessa época do ano. Principalmente quando são clássicos – e o Disney+ está cheio deles.

De franquias de filmes memoráveis como Esqueceram de Mim e Meu Papai é Noel, passando por animações com Mickey e sua turma, chegando a produções recentes como a divertida série Meu Papai (ainda) é Noel, as opções são variadas.

E não há como falar em filmes de Natal sem lembrar do clássico Milagre na Rua 34, de 1994. A história da pequena Susan (Mara Wilson) marcou as tardes de muita gente.

Milagre na Rua 34

Onde ver Milagre na Rua 34 online

Susan é uma garotinha de seis anos cuja mãe contou o “segredo” do Papai Noel. Então, ela não espera que nenhum bom velhinho chegue com presentes na noite de Natal.

Contudo, quando a menina conhece o Papai Noel de uma loja de departamentos, ela começa a acreditar que ele é de verdade. E no momento em que fantasia e realidade se confundem, apenas Susan parece acreditar na magia do Natal.

Você pode ver e rever Milagre na Rua 34, um clássico de final de ano, online no Disney+. E o primeiro longa a contar essa história, em 1947, também está disponível no serviço de streaming. Então, se aconchegue no sofá, chame a família e dê o play!

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