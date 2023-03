Onde foi filmada a série Willow

Conheça alguns dos cenários mágicos e impactantes da série disponível no Disney+.

Willow, a série criada exclusivamente para o Disney+, apresenta uma história intrigante que, após três décadas, reuniu fãs do filme original lançado na década de 1980.

Personagens famosos como Willow Ufgood (Warwick Davis) e Sorsha (Joanne Whalley) estão cativando o público com uma atuação impressionante. Eles dividem a cena com um grupo de heróis, que vem chamando a atenção nas redes sociais.

Além dos atores, as cenas da nova produção da Lucasfilm foram filmadas em várias locações pouco conhecidas. Veja onde:





Onde foi filmado Willow?

As filmagens de Willow ocorreram em diferentes locais do Reino Unido, bem como no Dragon Studios, na cidade galesa de Bridgend.

Grande parte da série foi feita no País de Gales, local de particular importância para a história da saga, já que o filme de 1988 também foi filmado lá.

Em material oficial, o produtor executivo Roopesh Parekh disse: “Tentamos encontrar vários locais diversos porque queríamos dar a impressão da jornada que nossos personagens fazem. Queríamos que cada uma das paisagens parecesse um reino totalmente diferente, como se estivesse em uma parte diferente do mundo, e essa é uma das coisas extraordinárias do País de Gales, tem uma abundância de lugares extraordinários e diferentes disponíveis.”

Além disso, a diversidade na geografia do País de Gales permitiu que os cineastas filmassem cenas entre maio e novembro de 2021, em vários locais relativamente próximos uns dos outros.

“O País de Gales tem uma combinação única de beleza, natureza, paisagens atemporais, montanhas, pedreiras, cachoeiras, praias e também desenvolvimento industrial. Havia uma grande riqueza e variedade de paisagens disponíveis e, além disso, também havia cenários de estudo fabulosos. E há muito talento no País de Gales, a qualidade e a habilidade da equipe foi realmente incrível”, explica Lynwen Brennan, vice-presidente executiva e diretora administrativa da Lucasfilm, que também é natural de Gales.

Aproveite essas paisagens incríveis e um enredo envolvente em Willow, disponível no Disney+!