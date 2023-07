Onde Indiana Jones e a Relíquia do Destino foi filmado?

O novo filme estrelado por Harrison Ford leva o público para grandes aventuras pelo mundo afora!



A espera acabou: o filme Indiana Jones e a Relíquia do Destino já está em cartaz nos cinemas brasileiro. A quinta e última aventura de Harrison Ford como o arqueólogo aventureiro promete muita ação!

Dirigido por James Mangold, a produção tem em seu elenco nomes como Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Mads Mikkelsen e outros grandes atores.

E assim como toda aventura do famoso arqueólogo, essa história se passa em diferentes partes do planeta.

Descubra onde foi filmado o filme e viaje junto com Indy nessa nova incrível aventura!





Indiana Jones e a Relíquia do Destino: onde a produção foi filmada?





O filme Indiana Jones A Relíquia do Destino foi filmado no Marrocos, na Sicília (ilha da Itália), na Escócia e também na Inglaterra.

Algumas das cenas foram filmadas em locações reais, e outras no Pinewood Studios, nos arredores da cidade de Londres, na Inglaterra.

Além disso, como é comum nos filmes da franquia Indiana Jones, a produção visitou locações no norte da África, da Sicília e do Reino Unido para capturar as vistas espetaculares como pano de fundo para a nova aventura de Indy.

"É crucial [fazer isso]. Você quer ir a muitos lugares no mundo. Você quer sentir esses lugares, quer cheirá-los, por assim dizer.” contou Harrison Ford em entrevista oficial.

“E então queremos, tanto quanto possível, ter ambientes práticos, lugares onde há uma cultura diferente, onde há uma nova sensação do lugar", finalizou.





Viva a última aventura de Indiana Jones nos cinemas



O filme Indiana Jones e a Relíquia do Destino já está nos cinemas. Nesta produção, o arqueólogo está prestes a se aposentar para ter uma vida mais tranquila, quando uma visita de seu passado muda completamente seus planos.

Aproveite para maratonar as quatro produções anteriores da saga Indiana Jones que estão disponíveis no Disney+!