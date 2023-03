Onde o videoclipe de “Flowers”, ​​de Miley Cyrus, foi gravado ?

Descubra o local onde a famosa cantora filmou seu mais recente sucesso.



Desde janeiro, a canção de Miley Cyrus “Flowers” tem dominado as paradas. No dia 10 de março, a cantora lançou seu novo disco e, com ele, o especial Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions) – disponível exclusivamente no Disney+.

Além da letra intimista e do ritmo contagiante, “Flowers” também chamou a atenção dos fãs com seu videoclipe, que conta com gravações em uma casa lindíssima.

A seguir, saiba mais detalhes sobre essa produção!





Onde foi gravado o videoclipe de “Flowers”





Miley Cyrus gravou o videoclipe de "Flowers" em Los Angeles, na Califórnia. A casa utilizada como locação ficou famosa por ter sido habitada pelo cantor Frank Sinatra.

O especial de Miley para o Disney+, inclusive, também foi filmado no mesmo local.









Assista a Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (Backyard Sessions) no Disney+





No especial, a cantora fala sobre o processo de gravação de seu álbum, “Endless Summer Vacation”, e revela algumas curiosidades sobre suas novas canções.

Além disso, Miley interpreta seus novos hits, e ainda apresenta uma interpretação especial de “The Climb”, um dos maiores sucessos de sua carreira, 14 anos após seu lançamento.