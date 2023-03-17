Cancel
Novidades Disney+

Onde o videoclipe de “Flowers”, ​​de Miley Cyrus, foi gravado ?

18 de março de 2023
18 de março de 2023

Descubra o local onde a famosa cantora filmou seu mais recente sucesso.


Desde janeiro, a canção de Miley Cyrus Flowers” tem dominado as paradas. No dia 10 de março, a cantora lançou seu novo disco e, com ele, o especial Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions) – disponível exclusivamente no Disney+.

Além da letra intimista e do ritmo contagiante, “Flowers” também chamou a atenção dos fãs com seu videoclipe, que conta com gravações em uma casa lindíssima

A seguir, saiba mais detalhes sobre essa produção!


Onde foi gravado o videoclipe de “Flowers”


Miley Cyrus gravou o videoclipe de "Flowers" em Los Angeles, na Califórnia. A casa utilizada como locação ficou famosa por ter sido habitada pelo cantor Frank Sinatra.

O especial de Miley para o Disney+, inclusive, também foi filmado no mesmo local.


Miley Cyrus


Assista a Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (Backyard Sessions) no Disney+


No especial, a cantora fala sobre o processo de gravação de seu álbum, “Endless Summer Vacation”, e revela algumas curiosidades sobre suas novas canções.

Além disso, Miley interpreta seus novos hits, e ainda apresenta uma interpretação especial de “The Climb”, um dos maiores sucessos de sua carreira, 14 anos após seu lançamento.

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set