Onde ver a animação Elementos online

Novo filme da Disney em parceria com a Pixar é uma das novidades que vem com a promoção que garante 75% de desconto na assinatura!



Quem ainda não conheceu a Cidade Elemento e acompanhou as aventuras de Faísca e Gota nos cinemas, já pode fazê-lo em casa! A animação da Disney e Pixar Elementos já estreou no Disney+! E para quem ainda não assina o streaming, tem uma super promoção rolando!

A produção mostra um local em que moradores de Fogo, Água, Terra e Ar convivem. É lá que Faísca, uma jovem durona, perspicaz e esquentada, conhece um cara divertido, sentimental e tranquilo chamado Gota.

Desse encontro, surge um relacionamento que desafia as crenças da jovem sobre o mundo em que vivem.







Assista agora a Elementos no Disney+ e aproveite para ver o especial A Química da Pixar: Tudo sobre Elementos



Depois de viajar na história de Faísca e Gota, que tal conhecer um pouco mais sobre os bastidores da criação desse filme tão especial?

No documentário A Química da Pixar: Tudo Sobre Elementos, Peter Sohn, diretor de Elementos, aborda as inspirações por trás do filme.

Sohn fala sobre a mudança de seus pais da Coreia para Nova York, explora a antiga loja do pai no coração do bairro do Bronx e comenta sobre a escolha de trabalhar com animação em vez de tocar o negócio da família.

Tanto Elementos quanto o especial A Química da Pixar: Tudo Sobre Elementos já estão disponíveis no Disney+.









Aproveite a promoção e garanta já 75% de desconto nos três primeiros meses de sua assinatura!



O Disney+ traz em seu catálogo toda a magia das produções da Disney, as aventuras do universo Star Wars e a ação das histórias da Marvel Studios.

Se você não é assinante, aproveite agora essa oportunidade! Até o dia 20 de setembro, você pode assinar o Disney+ com 75% de desconto nos três primeiros meses.

A promoção é válida tanto para novos assinantes quanto para aqueles que desejam voltar a assinar o serviço de streaming. Assine agora o Disney+ e garanta a diversão em família!