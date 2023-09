Onde ver A Música está Servida com o grupo Melim

Novo episódio da produção feita em parceria com a Rádio Disney já estreou no streaming. Saiba mais!



Depois de Thiaguinho e Sofia Carson, agora é a vez do grupo Melim participar do encontro da boa música com a boa comida em A Música Está Servida, no Disney+.

Os irmãos Gabi, Rod e Diogo Melim recebem a chef Tati Lund. Juntos vão preparar hambúrgueres veganos para um jantar especial na companhia de Giselle, a mãe deles, além de Dig Joy e Nanda Caroll, as namoradas de Rodrigo e Diogo.

A produção, feita em parceria com a Rádio Disney, coloca chefs e grandes músicos para cozinhar. Entre panelas e instrumentos musicais, eles comparam preparar os ingredientes com compor, como tocar um instrumento é muito parecido com picar ou saltear, entre outros.

Isso sem contar o fato de que tanto cantar como cozinhar tem o poder de unir pessoas e alimentar a alma.









Sabor, amor e canção se encontram em A Música Está Servida, no Disney+



Não perca esse encontro entre duas das grandes paixões do brasileiro: música e gastronomia! Enquanto a comida vai ficando pronta, os irmãos da banda Melim e a chef Tati Lund discutem sobre como seus mundos se encontram.

O novo episódio de A Música Está Servida já estreou, com exclusividade, no Disney+. Vamos cozinhar?