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Novidades Disney+

Onde ver A Música está Servida com o grupo Melim

22 de setembro de 2023
22 de setembro de 2023

Novo episódio da produção feita em parceria com a Rádio Disney já estreou no streaming. Saiba mais!


Depois de Thiaguinho e Sofia Carson, agora é a vez do grupo Melim participar do encontro da boa música com a boa comida em A Música Está Servida, no Disney+.

Os irmãos Gabi, Rod e Diogo Melim recebem a chef Tati Lund. Juntos vão preparar hambúrgueres veganos para um jantar especial na companhia de Giselle, a mãe deles, além de Dig Joy e Nanda Caroll, as namoradas de Rodrigo e Diogo.

A produção, feita em parceria com a Rádio Disney, coloca chefs e grandes músicos para cozinhar. Entre panelas e instrumentos musicais, eles comparam preparar os ingredientes com compor, como tocar um instrumento é muito parecido com picar ou saltear, entre outros. 

Isso sem contar o fato de que tanto cantar como cozinhar tem o poder de unir pessoas e alimentar a alma.

Melim


Sabor, amor e canção se encontram em A Música Está Servida, no Disney+


Não perca esse encontro entre duas das grandes paixões do brasileiro: música e gastronomia! Enquanto a comida vai ficando pronta, os irmãos da banda Melim e a chef Tati Lund discutem sobre como seus mundos se encontram.

O novo episódio de A Música Está Servida já estreou, com exclusividade, no Disney+. Vamos cozinhar?

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