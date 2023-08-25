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NOVIDADES DISNEY+

Onde ver A Música Está Servida, série que estreia com Thiaguinho

25 de agosto de 2023
25 de agosto de 2023

Receitas, música e muito bate-papo se encontram na nova produção original do Disney+. 


O final de semana está chegando e ele combina com o quê? Música boa? Uma comida gostosa? Ou um filminho no streaming? E por que não tudo isso junto! Essa é a proposta de A Música Está Servida, nova série do Disney+ que traz Thiaguinho como convidado na estreia.

A produção, feita em parceria com a Rádio Disney, junta duas paixões nacionais: música e gastronomia, colocando na cozinha, chefs e grandes músicos para comandarem as panelas juntos. 

Enquanto a comida vai ficando pronta, os convidados conversam sobre as semelhanças e diferenças entre seus mundos, como suas artes se encontram e, claro, sobre como tanto cantar como cozinhar têm o poder de unir pessoas e alimentar a alma.

Assista a Thiaguinho e outros artistas em A Música Está Servida, no Disney+


A temporada começa com uma feijoada em família e muita música com Thiaguinho que, acompanhado por sua mãe, seus amigos e a chef e antropóloga Aline Chermoula, prepara esse clássico da culinária brasileira.

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