Onde ver A Música Está Servida, série que estreia com Thiaguinho

Receitas, música e muito bate-papo se encontram na nova produção original do Disney+.



O final de semana está chegando e ele combina com o quê? Música boa? Uma comida gostosa? Ou um filminho no streaming? E por que não tudo isso junto! Essa é a proposta de A Música Está Servida, nova série do Disney+ que traz Thiaguinho como convidado na estreia.

A produção, feita em parceria com a Rádio Disney, junta duas paixões nacionais: música e gastronomia, colocando na cozinha, chefs e grandes músicos para comandarem as panelas juntos.

Enquanto a comida vai ficando pronta, os convidados conversam sobre as semelhanças e diferenças entre seus mundos, como suas artes se encontram e, claro, sobre como tanto cantar como cozinhar têm o poder de unir pessoas e alimentar a alma.





Assista a Thiaguinho e outros artistas em A Música Está Servida, no Disney+



A temporada começa com uma feijoada em família e muita música com Thiaguinho que, acompanhado por sua mãe, seus amigos e a chef e antropóloga Aline Chermoula, prepara esse clássico da culinária brasileira.