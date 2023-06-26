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Onde ver Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida online

26 de junho de 2023
26 de junho de 2023

Você tem um encontro marcado com Harrison Ford nos cinemas para ver o novo filme do Indiana Jones. Enquanto isso, reveja a franquia do arqueólogo aventureiro no Disney+.


42 anos, o mundo mergulhava em uma grande aventura, ao som do inesquecível “panpan-ranran-pan-panpararan”, a icônica música-tema de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. E, em breve, Harrison Ford volta a viver Indy nos cinemas!

De jaqueta de couro, chapéu e chicote, o professor aventureiro parte para aquela que promete ser sua última aventura em Indiana Jones e a Relíquia do Destino. O longa estreia dia 29 de junho, nos principais cinemas de todo o Brasil. 

Enquanto o dia não chega, é claro que o melhor a fazer é rever a franquia! Prepare a pipoca para dar o play no primeiro filme da saga, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, no Disney+!


Relembre a história de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida


O primeiro filme da franquia Indiana Jones foi lançado em 1981, e trazia Harrison Ford – ainda colhendo os frutos de seu sucesso como Han Solo em Star Wars: Uma Nova Esperança, de 1977 – no papel principal.

É em Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida que há a icônica cena de Indy fugindo de uma bola de pedra gigante. 

A história começa com o arqueólogo se aventurando nas matas da Amazônia em busca de uma peça histórica. E logo descobrimos que um aventureiro como Indy tem mais inimigos do que se poderia imaginar. 

Em seguida, já na universidade em que dá aulas, Indiana é procurado pela Inteligência do Serviço Secreto. Sua missão é encontrar a Arca da Aliança, um artefato que muitos acreditavam não se passar de uma lenda.

No entanto, um grupo de nazistas está prestes a encontrá-la e, segundo o mito, aquele que a possuir será dono de grande sabedoria, poder e riqueza. Em uma corrida contra o tempo, Indy e seus amigos embarcam em uma emocionante aventura pelo mundo. 

Assista à Indiana Jones e a Relíquia do Destino em breve, nos cinemas


Garanta seu ingresso para assistir Indiana Jones e a Relíquia do Destino nos cinemas! Acompanhe Harrison Ford embarcando novamente em uma grande aventura a partir do dia 29 de junho, nos cinemas de todo o Brasil!

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