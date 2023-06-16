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Onde ver o documentário sobre Stan Lee, uma das lendas da Marvel Comics

16 de junho de 2023
16 de junho de 2023

O criador do Homem-Aranha e outros personagens marcantes tem sua trajetória contada no Disney+.


Alguns podem achar exagero, mas é fato que sem Stan Lee talvez não houvesse um Universo Cinematográfico Marvel (UCM) como o conhecemos hoje. Isso porque ele é um dos nomes por trás da criação de muitos dos mais famosos personagens da editora.

Da parceria do roteirista com artistas como Jack Kirby, Steve Ditko, John Romita Sr. e outros nasceu super-heróis e supervilões que ainda hoje impactam o público com suas histórias.

Para celebrar os 100 anos do nascimento de Lee, falecido em novembro de 2018, o Disney+ acaba de estrear um emocionante documentário sobre ele, que era “o Cara” dentro da Casa das Ideias – nome pelo qual a Marvel Comics também é conhecida. 


Stan Lee: mais do que uma homenagem


O diretor David Gelb se uniu à Marvel Studios para fazer Stan Lee, um documentário que retrata a jornada do roteirista que se tornou uma das pessoas mais influentes dos quadrinhos e da cultura pop mundial. 

Usando apenas materiais de arquivo como vídeos caseiros pessoais, entrevistas e gravações de áudio, Stan Lee conta a história de Stan com suas próprias palavras, de sua criação ao seu sucesso na Marvel Comics

O documentário repassa a origem de Stan e o que emergiu dela: um universo de histórias de longo alcance, com personagens tridimensionais que se conectaram com pessoas de todo o mundo. 

Dessa forma, é correto afirmar que Stan Lee é uma história sobre quadrinhos e paixão, assim como é o retrato íntimo de um homem, sua filosofia e sua impressão eternizada.

Conheça o homem por trás da lenda em Stan Lee, no Disney+


Relembre personagens, histórias e conheça os bastidores das criações de Stan Lee, bem como da vida deste que é e sempre será uma verdadeira lenda da Marvel

O documentário Stan Lee já está disponível no Disney+. Para todas as novidades do Universo Marvel, visite sempre o Marvel Insider!




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