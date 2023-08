Onde ver o episódio 3 de Ahsoka online

A nova série do universo Star Wars traz Rosario Dawson como a ex-Jedi. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!



A série Ahsoka, mais nova produção na Lucasfilm, já estreou no Disney+. Com Rosario Dawson no papel-título, o título traz semanalmente, sempre às terças-feiras, um novo e emocionante episódio ao streaming.

Os capítulos iniciais da trama seguem os acontecimentos da série animada Star Wars Rebels. Ahsoka Tano encontra uma valiosa informação que a leva a acreditar que o Grande Almirante Thrawn segue vivo.

Isso significa que seu amigo, Ezra Bridger (Eman Esfandi), há muito desaparecido, também pode estar bem. A ex-Jedi, então, procura por Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) a fim de pedir ajuda a ela para encontrar os dois.

