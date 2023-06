Onde ver online a série Família Dinossauros

Você é fã dos Silva Sauro? Então, aproveite para ver Família Dinossauros no streaming!



O que a frase “querida, cheguei!” te recorda? Se você assistiu à série Família Dinossauros (1991-1994), certamente vai se lembrar de Dino da Silva Sauro na mesma hora!

Além de Dino, a família Silva Sauro é diversão garantida com a esposa Fran, os filhos Bob, Charlene e Baby, e a vovó Zilda.

A produção tem quatro temporadas e mostra a rotina da família de dinossauros que levou uma vida bem-humorada há sessenta milhões de anos.

A boa notícia é que todos os episódios estão disponíveis para serem vistos e revistos no streaming - saiba mais!

Onde assistir a Família Dinossauros online



Todas as quatro temporadas da série Família Dinossauros estão disponíveis no Disney+. Não deixe de assistir e se divertir com esses personagens inesquecíveis!