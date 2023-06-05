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NOVIDADES DISNEY+

Onde ver online a série Família Dinossauros

5 de junho de 2023
5 de junho de 2023

Você é fã dos Silva Sauro? Então, aproveite para ver Família Dinossauros no streaming!


O que a frase “querida, cheguei!” te recorda? Se você assistiu à série Família Dinossauros (1991-1994), certamente vai se lembrar de Dino da Silva Sauro na mesma hora!

Além de Dino, a família Silva Sauro é diversão garantida com a esposa Fran, os filhos Bob, Charlene e Baby, e a vovó Zilda.

A produção tem quatro temporadas e mostra a rotina da família de dinossauros que levou uma vida bem-humorada há sessenta milhões de anos.

A boa notícia é que todos os episódios estão disponíveis para serem vistos e revistos no streaming - saiba mais!

Onde assistir a Família Dinossauros online


Todas as quatro temporadas da série Família Dinossauros estão disponíveis no Disney+. Não deixe de assistir e se divertir com esses personagens inesquecíveis!

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