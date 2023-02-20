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Onde ver online a série Malcolm?

20 de fevereiro de 2023
20 de fevereiro de 2023

Conheça mais sobre a série que está disponível para ver no serviço de streaming.


Malcolm é uma série clássica dos anos 2000 protagonizada por Frankie Muniz e que pode ser conferida no Disney+. Sucesso de crítica e público, a produção ganhou sete prêmios Emmy®, um Grammy® e recebeu sete indicações ao Globo de Ouro®.

A história é centrada em Malcolm (Muniz), um garoto de 9 anos de idade que gosta de andar de skate e passar o tempo com o seu melhor amigo Stevie (Craig Lamar Traylor). 

Na trama, o menino vê sua vida mudar quando é descoberto que ele tem um QI de gênio e, então, começa a frequentar uma turma de superdotados na escola. 

Ao mesmo tempo em que precisa lidar com questões normais da adolescência (como conquistar garotas, por exemplo), Malcolm ainda tem uma família disfuncional em casa. Os seus irmãos Reese (Justin Berfield) e Dewey (Erik Perr Sullivan), por exemplo, vivem arrumando brigas. 

 Nesse cenário, o espectador é levado a acompanhar o dia a dia de uma família que tenta fazer o amor e a união prevalecerem em meio a tantas confusões.

Malcolm


Onde ver online Malcolm?

As três primeiras temporadas da série estão disponíveis no Disney+. O elenco conta ainda com Jane Kaczmarek, Bryan Cranston, Christopher Kennedy Masterson, Justin Berfield e Erik Per Sullivan

Não perca a chance de acompanhar a série adolescente que marcou gerações pelo humor e por trazer situações muito parecidas com as que seus fãs lidam no dia a dia: relação com pais e irmãos, desafios na escola, novas amizades, entre outras.




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