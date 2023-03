Onde ver online a série original de Zorro

A clássica série de 1957 protagonizada por Guy Williams pode ser vista no Disney+. Confira mais detalhes!

O Zorro é um personagem de ficção muito conhecido em todo o mundo, que já foi representado diversas vezes em livros, séries e filmes. A clássica série original Zorro, que estreou em 1957 e foi protagonizada por Guy Williams, pode ser encontrada no Disney+.

Qual é a história de Zorro?

As origens do vigilante mascarado são reveladas quando o jovem Diego de la Vega (Guy Williams) volta da Espanha para Los Angeles. Estimulado por uma carta de seu pai, que detalha injustiças cometidas, ele conta com a ajuda de seu servo Bernardo (Gene Sheldon) para lutar contra a corrupção militar da região.

Durante o dia, Diego é um rapaz bem apresentado. Já à noite, com sua espada e máscara, sai pelas ruas da cidade norte-americana contra injustiças, e marcando os locais com seu icônico Z.

Onde ver online El Zorro

Zorro está disponível para assistir online no Disney+. A série tem duas temporadas, com 39 episódios cada.

Além de Guy Williams no papel de Zorro e Diego de la Vega, a produção conta com Henry Calvin como Sargento Garcia e Gene Sheldon como Bernardo.