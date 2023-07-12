Cancel
NOVIDADES DISNEY+

Onde ver online a série Segredos em Sulphur Springs

12 de julho de 2023
12 de julho de 2023

Um hotel, um fantasma e um portal do tempo: conheça Segredos em Sulphur Springs, série cheia de mistérios e surpresas.


Muitos mistérios te esperam em Segredos em Sulphur Springs! A temporada da série que reúne viagem no tempo com história de fantasma acabou de estrear no Disney+, que também disponibiliza as duas primeiras temporadas.

Sulphur Springs


Sobre o que é Segredos em Sulphur Springs?


O hotel Tremont, na cidade de Sulphur Springs, torna-se o novo lar do jovem Griffin Campbell (Preston Oliver) e sua família.

Os moradores da cidade acreditam que o local é assombrado pelo fantasma de uma garota chamada Savannah (Elle Graham), que desapareceu há mais de 30 anos

Quando Griffin e sua nova melhor amiga Harper (Kyliegh Curran) tentam desvendar o que aconteceu com ela, eles encontram um portal que os permite viajar no tempo.

Os personagens, então, passam a desvendar uma série de segredos sobre o hotel e o fantasma que o assombra.

Sulphur Springs


Veja a 3ª temporada de Segredos em Sulphur Springs no Disney+

Quem é fã de histórias de suspense, viagem no tempo e fantasmas não pode perder essa intrigante série. Confira agora mesmo os oito episódios da nova temporada no Disney+!

 Se você nunca assistiu a Segredos em Sulphur Springs, aproveite para ver também as duas temporadas anteriores e mergulhe nos mistérios do hotel Tremont!

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set