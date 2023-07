Onde ver online a série Segredos em Sulphur Springs

Um hotel, um fantasma e um portal do tempo: conheça Segredos em Sulphur Springs, série cheia de mistérios e surpresas.



Muitos mistérios te esperam em Segredos em Sulphur Springs! A 3ª temporada da série que reúne viagem no tempo com história de fantasma acabou de estrear no Disney+, que também disponibiliza as duas primeiras temporadas.







Sobre o que é Segredos em Sulphur Springs?





O hotel Tremont, na cidade de Sulphur Springs, torna-se o novo lar do jovem Griffin Campbell (Preston Oliver) e sua família.

Os moradores da cidade acreditam que o local é assombrado pelo fantasma de uma garota chamada Savannah (Elle Graham), que desapareceu há mais de 30 anos.

Quando Griffin e sua nova melhor amiga Harper (Kyliegh Curran) tentam desvendar o que aconteceu com ela, eles encontram um portal que os permite viajar no tempo.

Os personagens, então, passam a desvendar uma série de segredos sobre o hotel e o fantasma que o assombra.









Veja a 3ª temporada de Segredos em Sulphur Springs no Disney+





Quem é fã de histórias de suspense, viagem no tempo e fantasmas não pode perder essa intrigante série. Confira agora mesmo os oito episódios da nova temporada no Disney+!

Se você nunca assistiu a Segredos em Sulphur Springs, aproveite para ver também as duas temporadas anteriores e mergulhe nos mistérios do hotel Tremont!