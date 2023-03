Onde ver online A Última Música, filme protagonizado por Miley Cyrus e Liam Hemsworth

Atores – que já foram casados – e viveram romance também no filme, uma adaptação do livro de Nicholas Sparks. Saiba onde assistir!

Miley Cyrus e Liam Hemsworth estrelam A Última Música, filme disponível no Disney+. Recentemente, os atores receberam dezenas de comentários nas redes sociais por conta da música “Flowers”, lançada por Miley, e que fala sobre o relacionamento que os dois tiveram na vida real.

Os artistas foram casados por menos de um ano, entre 2018 e 2019. Agora, o término voltou a virar assunto por conta do lançamento musical de Miley Cyrus.

Anteriormente, os dois protagonizaram o filme A Última Música, lançado em 2010. Veja mais detalhes sobre o romance:





Qual é a história de A Última Música





Baseado no romance homônimo de Nicholas Sparks, A Última Música acompanha a vida de Ronnie (Miley Cyrus), que tem os pais divorciados. Para diminuir a raiva que sente do pai Steve (Greg Kinnear), a mãe envia Ronnie para passar um tempo com ele em sua casa, em uma cidade praiana.

Além de se aproximar do pai, Ronnie acaba conhecendo o popular Will (Liam Hemsworth), um jogador de vôlei das redondezas, e eles se envolvem em um profundo romance.





Onde assistir a A Última Música online





A Última Música, lançado originalmente em 2010, é dirigido por Julie Anne Robinson, e está disponível, para ser visto e revisto, no Disney+.