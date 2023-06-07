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Onde ver online Avatar: O Caminho da Água

7 de junho de 2023
7 de junho de 2023

Continuação do filme de 2009, Avatar: O Caminho da Água foi novamente dirigido por James Cameron.


A espera acabou! Avatar: O Caminho da Água já está disponível para ser visto no Disney+. A sequência de Avatar (2009) foi lançada em dezembro de 2022 nos cinemas e tornou-se um sucesso de bilheteria e crítica.

O novo longa-metragem dirigido por James Cameron venceu o Oscar® de Melhores Efeitos Especiais e foi indicado a outras três categorias, incluindo a de Melhor Filme

Os atores Sam Worthington e Zoë Saldaña retornam aos papéis de protagonistas de Jake e Neytiri, só que agora eles são pais e enfrentam novos perigos junto com sua família.

Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Kate Winslet, Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass e Jack Champion completam o elenco deAvatar: O Caminho da Água.

Avatar O Caminho da Agua


Não perca Avatar: O Caminho da Água no Disney+


Se você não conseguiu ver esse grande filme no cinema ou quer revê-lo, aproveite para assistir à vontade no catálogo do Disney+ e conferir essa nova aventura em Pandora.

Você também pode ver o primeiro filme da franquia Avatar e, ainda, o documentário Avatar: Mergulho Profundo (2022), que mostra os bastidores da produção de uma das sequências mais aguardadas de todos os tempos.

Aventure-se nessa jornada mágica e inesquecível

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