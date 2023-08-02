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NOVIDADES MARVEL

Onde ver online Guardiões da Galáxia Vol. 3?

2 de agosto de 2023
2 de agosto de 2023

Conheça o surpreendente passado de Rocket e viva em grande estilo a nova aventura dos Guardiões da Galáxia. 


Agora você pode ver o novo filme dos Estúdios Marvel, Guardiões da Galáxia Vol. 3 na tela da sua TV, celular ou computador!

Depois de uma passagem bem-sucedida pelos cinemas do mundo inteiro, Peter Quill (Chris Pratt), Rocket (Bradley Cooper), Groot (Vin Diesel), Drax (Dave Bautista) e Gamora (Zoë Saldaña) aterrisaram no Disney+!

Se você não ainda não assistiu, aproveite para ver agora mesmo. Caso já tenha visto, que tal rever e viver mais uma vez essa aventura inesquecível da Marvel?

Guardiões da Galáxia Vol. 3 no Disney+

Qual a história de Guardiões da Galáxia Vol. 3?


No longa dirigido por James Gunn, Peter Quill ainda está se recuperando da perda de Gamora.

 Quando a vida de Rocket é ameaçada, o protagonista precisa reunir a equipe para salvar o seu fiel parceiro em uma arriscada missão que, se não for concluída com sucesso, pode levar ao fim dos Guardiões da Galáxia.

Com efeitos especiais incríveis e uma história que conquistou a audiência, Guardiões da Galáxia Vol. 3 mostra o surpreendente passado de Rocket e traz ainda mais emoção à trajetória dos super-heróis.

Não perca Guardiões da Galáxia Vol. 3 no Disney+


Aproveite e assista agora mesmo ao filme no serviço de streaming. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), acesse sempre a página Marvel Insider!

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