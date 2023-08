Onde ver online Homem-Aranha: Longe de Casa

O filme protagonizado por Tom Holland já está disponível no streaming. Descubra todos os detalhes!



Os fãs do Homem-Aranha podem comemorar: mais um filme do aracnídeo chegou ao Disney+: o longa Homem-Aranha: Longe de Casa já está disponível para assistir online no serviço de streaming.

O filme lançado em 2019 e estrelado por Tom Holland se passa após os eventos de Vingadores: Ultimato (2019) e traz o jovem Peter Parker/Homem-Aranha em uma situação muito singular.





Qual é o enredo de Homem-Aranha: Longe de Casa

No filme da Marvel (Tom Holland) decide juntar-se aos seus), Zendaya ) e ao resto da turma da escola em uma férias na

No entanto, o seu plano de deixar a vida de super-herói para trás durante algumas semanas é arruinado quando ele, a contragosto, concorda em ajudar Nick Fury (Samuel L. Jackson) a desvendar o mistério de vários ataques dos Elementos.

Assim, o Homem-Aranha e enigmático Mysterio (vivido por Jake Gyllenhaal) unem forças para combater o caos desencadeado no velho continente, embora nem tudo seja o que parece.

Para completar o elenco de Homem-Aranha: Longe de Casa estão outros grandes atores, como Marisa Tomei (como Tia May), Jon Favreau (Happy Hogan), Cobie Smulders (Maria Hill), Tony Revolori (Eugene ‘Flash’ Thompson) e Martin Starr (Mr. Harrington).



A partir desta sexta-feira, dia 11 de agosto, Homem-Aranha: Longe de Casa está disponível online no Disney+ para ser visto e revisto sempre pelos fãs.

Para não perder nenhuma novidade sobre o Universo Cinematográfico Marvel (UCM), acesse Marvel Insider.