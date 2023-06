Onde ver online Indiana Jones e a Última Cruzada

Em Indiana Jones e a Última Cruzada, o protagonista vivido por Harrison Ford precisa resgatar o próprio pai.



Prepare a sua jaqueta de couro, o chapéu e o chicote para viver uma verdadeira aventura em Indiana Jones e a Última Cruzada (1989), terceiro filme da famosa franquia que está disponível no Disney+.

Na trama do longa-metragem, Indiana Jones (Harrison Ford) tem uma missão diferente. Ele precisa resgatar seu pai, o Dr. Henry Jones (Sean Connery), que foi sequestrado por forças malignas em busca do Santo Graal (artefato de extremo valor que teria sido usado por Jesus).

Seguindo uma trilha dos Estados Unidos a Veneza e aos desertos do Oriente Médio, cabe a Indy salvar o dia nessa história cheia de ação para toda a família.

Indiana Jones e a Última Cruzada tem todos os ingredientes que fizeram da saga do arqueólogo aventureiro um grande sucesso: Harrison Ford em sua melhor forma, a trilha sonora de John Williams e o aclamado Steven Spielberg na direção.

Não perca a estreia de Indiana Jones e a Relíquia do Destino no cinema

Além de ver Indiana Jones e a Última Cruzada e os demais filmes da franquia no Disney+ (o serviço de streaming disponibiliza todos os títulos), não perca a estreia do novo Indiana Jones e a Relíquia do Destino.

A quinta e última aventura de Harrison Ford na pele do célebre personagem chega aos cinemas nesta quinta-feira, dia 29 de junho. Garanta o seu ingresso e veja o filme na tela grande!