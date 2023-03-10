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Onde ver online o especial Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)

10 de março de 2023
10 de março de 2023


Os fãs de Miley Cyrus estão em clima de festa: a famosa cantora está lançando seu novo álbum e também um musical imperdível no Disney+ chamado Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions).

No especial, Miley apresenta os hits do novo álbum “Endless Summer Vacation”, incluindo o sucesso “Flowers” e uma performance com o cantor e compositor Rufus Wainwright.

Descubra mais informações, a seguir:

Sobre o que é Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)

Além de uma grandiosa apresentação de Miley, o especial traz entrevistas exclusivas com a cantora na mesma casa em Los Angeles onde foi gravada a música “Flowers”.

O termo Backyard Sessions do título do especial é o nome dado a uma série de eventos musicais que Miley Cyrus começou a fazer para os seus fãs em 2012.

Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions) traz uma visão exclusiva sobre o novo álbum e sobre a atual fase artística da cantora.

Onde ver Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)

O especial de Miley Cyrus estreia nesta sexta-feira, dia 10 de março, no Disney+, às 15h (horário de Brasília). Não perca!

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