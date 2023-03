Onde ver online Operação Cupido, com Lindsay Lohan

O clássico filme de 1998 está disponível para ver online. Saiba mais detalhes!



Um dos grandes filmes que ajudou a atriz Lindsay Lohan a se transformar em uma estrela de Hollywood foi sua participação em Operação Cupido. Na produção de 1998, a atriz interpretou as irmãs gêmeas Annie e Hallie

Nessa história, disponível para ver online no Disney+, duas meninas se encontram por acaso em um acampamento e descobrem que são irmãs gêmeas – e que cada uma vive em um país.



Sem entender porque seus pais se separaram, elas planejam uni-los novamente. Como cada uma viveu boa parte da vida com um deles, elas decidem trocar de lugar para poder conhecê-los melhor.

Além de Lindsay Lohan no papel das protagonistas, o elenco do filme também conta com Dennis Quaid, Natasha Richardson, Lisa Ann Walter, Elaine Hendrix, Simon Kunz e Ronnie Stevens.







Assista também a outra versão de Operação Cupido (1961) no Disney+





Operação Cupido (The Parent Trap – em sua versão original em inglês) foi baseado no filme homônimo lançado em 1961. Da mesma forma que a produção de 1998, a primeira obra está disponível para ver online no Disney+. Não perca!