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Onde ver online Operação Cupido, com Lindsay Lohan

21 de fevereiro de 2023
21 de fevereiro de 2023

O clássico filme de 1998 está disponível para ver online. Saiba mais detalhes!


Um dos grandes filmes que ajudou a atriz Lindsay Lohan a se transformar em uma estrela de Hollywood foi sua participação em Operação Cupido. Na produção de 1998, a atriz interpretou as irmãs gêmeas Annie e Hallie

Nessa história, disponível para ver online no Disney+, duas meninas se encontram por acaso em um acampamento e descobrem que são irmãs gêmeas – e que cada uma vive em um país.

Sem entender porque seus pais se separaram, elas planejam uni-los novamente. Como cada uma viveu boa parte da vida com um deles, elas decidem trocar de lugar para poder conhecê-los melhor.

Além de Lindsay Lohan no papel das protagonistas, o elenco do filme também conta com Dennis Quaid, Natasha Richardson, Lisa Ann Walter, Elaine Hendrix, Simon Kunz e Ronnie Stevens

Operação Cupido (1961)


Assista também a outra versão de Operação Cupido (1961) no Disney+

Operação Cupido (The Parent Trap – em sua versão original em inglês) foi baseado no filme homônimo lançado em 1961. Da mesma forma que a produção de 1998, a primeira obra está disponível para ver online no Disney+. Não perca!






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