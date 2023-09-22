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Onde ver online Perdida, filme com Giovanna Grigio e Bruno Montaleone

22 de setembro de 2023
22 de setembro de 2023

Baseado no livro de Carina Rissi, a nova produção brasileira é perfeita para os fãs de comédias românticas. 

Mais uma produção brasileira acaba de chegar ao Disney+ – e promete agradar em cheio os fãs de obras baseadas em livros. Trata-se de Perdida, sucesso dos cinemas protagonizado por Giovanna Grigio e Bruno Montaleone.

Giovanna dá vida à moderna, independente Sofia. Contudo, em termos de romance, a experiência da garota se resume aos que ela leu nos livros – principalmente os escritos pela famosa autora inglesa Jane Austen

 Depois de usar um telefone muito esquisito emprestado, Sofia é misteriosamente transportada para um mundo diferente, muito parecido com o século 19. Lá, a jovem é acolhida pela família do charmoso e encantador Ian Clarke (Bruno Montaleone). 

Tudo o que Sofia quer é encontrar uma forma de retornar à sua vida. Ela não fazia ideia, porém, de que seu coração já tinha outros planos.

Perdida


Apaixone-se perdidamente junto com Sofia no Disney+


 Além de Giovanna Grigio e Bruno Montaleone nos papéis principais, os atores Nathália Falcão, Bia Arantes, Emira Sophia, Sérgio Malheiros e Luciana Paes também estão no elenco do novo longa brasileiro.

A produção também conta com a participação especial de Lucinha Lins e Hélio de La Peña. E o melhor: Perdida já estreou simultaneamente no Disney+ e no Star+!

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