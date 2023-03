Onde ver online Red, o filme da Pixar e Disney  

A animação sobre a vida de Mei Lee e a transformação dela em um panda vermelho está disponível no Disney+ – e é imperdível.

Uma das animações mais comentadas do ano, Red - Crescer É Uma Fera pode ser vista no Disney+. O longa-metragem, que conta com dublagem de Sandra Oh na versão original, é uma produção assinada pela Disney e Pixar.

Saiba mais sobre o desenho que pode ser conferido no serviço de streaming:





Qual é a história de Red - Crescer É Uma Fera





Red - Crescer É Uma Fera acompanha a vida de uma garota de 13 anos de idade chamada Mei Lee, que está vivendo o caos típico da adolescência.

Suas maiores questões são lidar com as ações de sua mãe superprotetora (com a voz de Sandra Oh na versão original) e as mudanças em seu corpo e relacionamentos.

Tudo vira um problema quando Mei passa a sofrer com uma outra questão: sempre que se emociona demais, ela se transforma em um panda-vermelho gigante.





Onde assistir a Red - Crescer É Uma Fera online





Red - Crescer É Uma Fera tem direção de Domee Shi, vencedora do Oscar® pelo curta Bao, e está disponível para ser visto e revisto no Disney+.