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Onde ver online Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi

6 de maio de 2023
6 de maio de 2023

Ainda em clima de Star Wars Day, assista à série animada que segue um grupo de jovens Jedi enquanto estudam os caminhos da Força.


Os jovens Jedi estão prontos para embarcar em aventuras pela galáxia! Como parte do Dia de Star Wars no dia 4 de maio, a série Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi estreou no Disney+!

Situado durante a Alta República, Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi acompanha os pequenos Kai, Nash e Nubs, enquanto o Mestre Yoda os envia para treinar no Templo de Tenoo sob a tutela do Mestre Zia.

Juntos, eles embarcam em aventuras não apenas em Tenoo, mas por toda a galáxia a bordo da nave Crimson Firehawk, com seu piloto Nash e seu andróide RJ-83!

Eles ajudarão os necessitados, lutarão contra piratas, descobrirão criaturas, e o mais importante: aprenderão o que significa ser um grande amigo


Star Wars: Aventuras de Jóvenes Jedi

Onde ver online Star Wars: Aventuras de Jovens Jedi


Junte-se a este grupo enquanto eles estudam os caminhos da Força, exploram a galáxia, ajudam cidadãos e criaturas na adversidade e aprendem habilidades valiosas necessárias para se tornar um Jedi.

Assista a Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi, já disponível, somente no Disney+

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