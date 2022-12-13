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Onde ver online todos os filmes de A Lenda do Tesouro Perdido com Nicolas Cage

13 de dezembro de 2022
13 de dezembro de 2022

Grandes mistérios e a busca por uma fortuna norteiam os filmes estrelados por Nicolas Cage. Veja onde assistir! 


O ator norte-americano Nicolas Cage conquistou uma legião de fãs com a saga A Lenda do Tesouro Perdido, em que seu personagem Benjamin Gates decifra quebra-cabeças e luta contra inimigos sedentos por riquezas. Os longas da franquia agora estão disponíveis no Disney+.

Os filmes do aventureiro e renomado ator já podem ser assistidos, inúmeras vezes, online. Saiba mais detalhes das produções:

A Lenda do Tesouro Perdido

Sobre o que são os filmes de A Lenda do Tesouro Perdido disponíveis no Disney+

Em A Lenda do Tesouro Perdido, lançado em 2004, o obcecado caçador de tesouros Benjamin Gates (Nicolas Cage) tenta encontrar e desvendar enigmas antigos que o levarão ao maior tesouro que a humanidade já conheceu. Ao mesmo tempo, ele é caçado por inimigos implacáveis ​​que querem se apossar de toda a fortuna.

A continuação, A Lenda do Tesouro Perdido: O Livro dos Segredos (de 2007), conta com um desafio ainda mais ousado para Ben Gates. Ele e sua equipe devem procurar um livro misterioso para provar a inocência de seu ancestral e encontrar a Cidade Perdida de Ouro. No entanto, há apenas uma forma de chegar até ele: é preciso sequestrar o presidente dos Estados Unidos.

Onde ver online os filmes de A Lenda do Tesouro Perdido?

Não perca os filmes A Lenda do Tesouro Perdido e A Lenda do Tesouro Perdido: O Livro dos Segredos, ambos estrelados por Nicolas Cage, no Disney+.

E a nova série derivada da franquia, A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História, estreia no dia 14 de dezembro, com exclusividade no serviço de streaming.

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