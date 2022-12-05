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Onde ver online todos os filmes de Meu Papai é Noel com Tim Allen

5 de dezembro de 2022
5 de dezembro de 2022

Com a estreia da série ‘Meu Papai (ainda) é Noel’, o público pode rever os filmes que deram início à história. Descubra onde reviver esta história emocionante! 


Os 4 primeiros capítulos de Meu Papai (ainda) é Noel já estão disponíveis no Disney+. Todas as quartas-feiras, o serviço de streaming estreia um novo episódio.

A série é a continuação da franquia de filmes Meu Papai é Noel e retoma a história de Scott Calvin (Tim Allen) que, depois de ser Papai Noel por quase trinta anos, está mais feliz do que nunca. Mas como o Natal está perdendo popularidade, sua magia está enfraquecendo.

Scott tenta cumprir todas as responsabilidades do trabalho e, ao mesmo tempo, estar com sua família. Depois de descobrir que existe uma maneira de se aposentar, Scott pensa em deixar de ser o Papai Noel e procurar um sucessor digno para poder se esforçar em ser um pai e marido melhor.

Tim Allen voltou assim ao personagem que interpretou, pela primeira vez, em Meu Papai é Noel (1994), e depois em Meu Papai é Noel 2 (2002) e Meu Papai é Noel 3 (2006).

Meu Papai é Noel

Meu Papai é Noel: onde ver os filmes online

Todos os 3 filmes da franquia Meu Papai é Noel, estrelados por Tim Allen, estão disponíveis para assistir online no Disney+.

Na primeira produção, Meu Papai é Noel, o pai divorciado Scott Calvin (Allen) e seu filho veem que o Papai Noel caiu no telhado da casa deles. Scott assume o trenó e, como o novo Papai Noel, deve convencer um mundo de incrédulos e a si mesmo.

A continuação, Meu Papai é Noel 2, retoma a história de Scott Calvin, que é o Papai Noel há oito anos e agora enfrenta um novo desafio: se ele não se casar até a véspera de Natal, deixará de ser o bom velhinho para sempre.

No terceiro longa, Meu Papai é Noel 3, Scott Calvin convida seus sogros para passarem as festividades de fim de ano, mas tudo se complica quando Jack Frost (Martin Short) congela o Natal. Se Scott não conseguir seu emprego de volta, o mundo terá um "Natal Congelado".

Assista à franquia Meu Papai é Noel e a série Meu Papai (ainda) é Noel, na íntegra, exclusivamente no Disney+.

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