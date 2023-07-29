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Operação Cupido faz 25 anos: relembre diálogos icônicos do filme com Lindsay Lohan

29 de julho de 2023
29 de julho de 2023

O longa protagonizado por Lohan foi lançado em 1998. Dê uma olhada em alguns dos momentos mais memoráveis ​​do filme que pode ser visto no Disney+!


Pode ser difícil acreditar, mas já se passaram 25 anos desde a estreia da versão de Operação Cupido com Lindsay Lohan! A ruivinha ainda era uma criança quando protagonizou esta trama, disponível no Disney+

O filme conta a história de Hallie e Annie – ambas interpretadas por Lohan –, irmãs gêmeas que não sabiam da existência uma da outra. Apesar de viverem em cidades (e continentes) diferentes, Califórnia e Londres, ambas se encontram acidentalmente em um acampamento de verão.

A produção dos anos 1990 conquistou o coração de toda uma geração com sua história hilária, e ainda hoje faz sucesso com adultos e crianças. Por que não comemorar seu aniversário relembrando algumas das falas mais famosas do filme? 

Operação Cupido no Disney+

Diálogos inesquecíveis de Operação Cupido


“– Essa garota é, sem dúvida, a criatura mais horrível que já existiu no planeta!” – Annie exclama, depois que sua irmã gêmea e o resto das meninas fazem uma brincadeira nada agradável com ela. 

– Por que você está me olhando assim? – pergunta Hallie.

– Você não percebeu? – responde Annie.

– O quê? – questiona Hallie.

– Que nós somos idênticas!” – exclama Annie, após se dar conta que estava diante de uma menina igual a ela.

“– Então, se sua mãe é minha mãe, e o meu pai é o seu… E nós duas nascemos em 11 de outubro, então você e eu somos irmãs!” – deduz Hallie.

“– Irmãs? Hallie, nós somos gêmeas!” – explica Annie, abraçando a irmã recém descoberta.

– Acho que a gente devia trocar de lugar. Quando o acampamento acabar, eu volto para Londres e você vai para a Califórnia.” – propõe Hallie para Annie para que, assim, uma conheça o pai e a mãe que ainda não conheceram.

– Minha mãe é demais!” – afirma Hallie depois de observá-la trabalhando em uma sessão de fotos de vestido desenhados por ela.

Divirta-se e se emocione com Operação Cupido no Disney+


Essas irmãs muito espertas estão prontas para encarar uma aventura que mudará suas vidas. Comemore o 25º aniversário de Operação Cupido e reviva este doce e divertido conto de comédia, drama e romance no Disney+!

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