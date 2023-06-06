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Origens da Pixar: quando surgiu o estúdio que revolucionou a indústria da animação

6 de junho de 2023
6 de junho de 2023

Desde a sua fundação, o estúdio tem produzido animações fascinantes que conquistaram o coração do público, tornaram-se sucesso de bilheteria e ganharam muitos prêmios. Relembre essa história!


A Pixar é um estúdio de cinema renomado e pioneiro em filmes de animação, tendo, junto com a Disney, produzido histórias icônicas que ocupam um lugar especial no coração de crianças e adultos

Aproveitando a estreia da animação Elementos no próximo dia 22 de junho, relembre o início da Pixar.

Por Dentro da Pixar

Pixar: produzindo histórias fascinantes há décadas


A Pixar Animation Studios, localizada em Emeryville, Califórnia, nos Estados Unidos, foi fundada em 3 de fevereiro de 1986, segundo o site The Official Disney Fan Club.

O estúdio de cinema produziu Toy Story (o primeiro longa-metragem totalmente animado por computador) para a Disney

Em fevereiro de 1997, foi assinado um contrato de cinco filmes com a Disney que, na época, concordou em comprar até 5% das ações da Pixar, de acordo com o The Official Disney Fan Club

Entre as outras produções memoráveis do estúdio estão Vida de Inseto (1998), Monstros S.A. (2001), Procurando Nemo (2003) e Os Incríveis (2004).

Em 24 de janeiro de 2006, a Disney anunciou que compraria a Pixar, um negócio que foi concluído em 5 de maio de 2006

Após a aquisição pela Disney, a Pixar continuou sua série de sucessos com filmes como Carros (2006), Ratatouille (2007), Up: Altas Aventuras (2009), Valente (2012) e muitos outros.

Descubra a história da Pixar no Disney+


Para quem quer se aprofundar mais na história da Pixar, o Disney+ possui, no catálogo, a série documental Por Dentro da Pixar (2022).

A produção reúne entrevistas nas quais animadores, diretores e demais profissionais compartilham suas visões e inspirações para criar novos mundos no cinema. Não perca!

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