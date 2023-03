Os 10 curtas com menos de 10 minutos que estão no Disney+

Curtas da Disney e da Pixar trazem novas histórias de personagens de diferentes animações no serviço de streaming.

No meio da correria do dia a dia, um curta-metragem pode ajudar a relaxar, não é mesmo? O Disney+ conta com dezenas de filmes com menos de dez minutos de duração que são indicados para se distrair e se emocionar.

Há opções com personagens já conhecidos de filmes da Disney e Pixar, e outros completamente inéditos. Confira, abaixo, uma seleção de dez curtas-metragens para curtir, exclusivamente, no serviço de streaming:





A Missão Especial do Dug (2009)

O simpático cachorro de Up: Altas Aventuras dá uma lição de vida em A Missão Especial do Dug. Ele é recrutado para uma missão especial no dia do seu aniversário. A tarefa é considerada pouco importante para o trio de cachorros Alpha, Beta e Gamma, que também são moradores da região e animais de estimação do vovô Charles Muntz.

Mesmo assim, Dug aceita a missão e só quer saber de se divertir.





Bao (2018)

Em Bao, da Disney e Pixar, uma mãe chinesa fica triste quando seu filho sai de casa, mas ela tem outra chance de maternidade quando um de seus bolinhos de massa, ou seja, um Bao, ganha vida. A alegria se transforma em desespero quando a comida passa a crescer descontroladamente.





Esquadrão de Resgate do Mate (2008)

Neste desenho derivado da franquia Carros, o divertido Mate é transformado em um caminhão de bombeiros e resgata Relâmpago McQueen de um terrível incêndio. Ao chegar ao hospital, McQueen descobre que seu amigo também é médico.





Garfinho pergunta: o que é amigo? (2019)

Outro curta-metragem disponível no Disney+ conta com o Garfinho, de Toy Story 4, como protagonista. No desenho, ele compartilha suas ideias sobre o que é ser um bom amigo com base no seu conhecimento limitado do mundo, dentro do quarto de Bonnie.



O Avião de Papel (2012)



No desenho O Avião de Papel, um jovem solitário toma um rumo inesperado depois de um encontro ocasional com uma bela mulher em seu trajeto matinal.

Convencido de que perdeu a garota dos seus sonhos, ele tem uma segunda chance quando a vê em uma das janelas do prédio do outro lado da avenida do seu escritório.



O Novo Carro do Mike (2002)



Mike, o simpático monstrinho de Monstros S.A., consegue dinheiro para comprar um carro com tração nas seis rodas e cheio de dispositivos.

No entanto, a falta de habilidade de seu amigo Sulley no painel de controle do carro, diverte e causa um caos no desenho O Novo Carro do Mike, no qual os dois concordam que o melhor é ir a pé ao trabalho.





Oi, Alberto (2021)

Alberto, o monstro marinho da animação Luca, é o protagonista de Oi, Alberto, disponível no Disney+. No curta-metragem, ele quer provar seu valor para o mentor, Massimo, de todas as formas possíveis.





La Luna (2012)

Em La Luna, um menino que está crescendo, e seu pai e seu avô o levam para trabalhar pela primeira vez. Num velho barco de madeira, eles remam em direção ao mar e, sem terra à vista, param e esperam. Neste momento, ele descobre um segredo incomum sobre a família e seu método de vivência.





Mate, Caminhão Monstro (2010)

De campeão amador de luta livre de caminhões-monstro, Mate prova suas incríveis habilidades como lutador profissional nesta animação. Mas quando ele tem que enfrentar seu maior rival, recebe a ajuda do parceiro, que aqui ganha o codinome de “Escândalo” McQueen.

Tia Edna (2018)

Dois personagens queridos de Os Incríveis estão neste curta-metragem: Zezé e Edna Moda. Beto Pêra visita a estilista para pedir ajuda com o seu bebê e Tia Edna decide criar uma super-roupa que resista aos poderes aparentemente ilimitados de Zezé.