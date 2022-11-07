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10 easter eggs de Zootopia que talvez você não tenha visto

7 de novembro de 2022
7 de novembro de 2022

Filme de 2016 ganha série no Disney+. Veja a lista de easter eggs da animação.


Antes de se aventurar na série Zootopia+, uma boa pedida é conferir Zootopia, animação de 2016 que acompanha a vida de Judy Hopps, uma coelha do interior que muda para a cidade grande. A produção renderá novas histórias no seriado, que estreia no dia 9 de novembro no Disney+.

No filme anterior, dezenas de filmes e desenhos da Disney são referenciados. Por isso mesmo, veja 10 easter eggs – aqueles detalhes que indicam ligação com alguma outra obra – que estão em Zootopia.


Zootopia Bogo


Easter Eggs de Zootopia: imagem de Operação Big Hero

O calendário na sala do Chefe Bogo tem a imagem de uma cidade e, surpreendentemente, não se trata de Zootopia: o local é San Fransokyo, onde se passa a trama de Operação Big Hero, outra animação da Disney.


Easter Eggs de Zootopia: Baymax vira antena

As referências à Operação Big Hero não terminam por aí. Em um dos momentos em que Judy está aplicando uma multa, a cabeça de Baymax – o fofo robô da produção – virou uma ponta da antena de um dos carros.


Easter Eggs de Zootopia: vestidos de Frozen

Na cena em que a neve cai na cidade, é possível ver duas elefantes bebês vestidas como Anna e Elsa, as irmãs de Frozen.


Easter Eggs de Zootopia: papel de parede

Outra referência de Frozen está no Café Jumbo, de Jerry Jumbo Jr. Ali, os pratos expostos na estante possuem a estampa de uma flor de quatro pétalas - a mesma que decora o quarto de Anna


Zootopia


Easter Eggs de Zootopia: uma cafeteria de Operação Big Hero

No momento em que Judy percebe um ladrão, ela cruza com um café chamado Lucky Cat Cafe, o mesmo presente em Operação Big Hero


Easter Eggs de Zootopia: vendas de filmes

No estande em que Duke vende DVDs, o público se depara com referências a diversos títulos bem conhecidos, como Moana, Operação Big Hero (mais uma vez!) e Enrolados.


Easter Eggs de Zootopia: Mickey no carrinho

Um dos hipopótamos que caminha pela rua, na região da delegacia, carrega um carrinho com seu filho. Dentro dele, é possível ver um boneco do Mickey Mouse.


Easter Eggs de Zootopia: Coelho Osvaldo

Um coelho da década de 1920, criado por Walt Disney, também está em Zootopia. Na estação abandonada de trem, é possível ver um desenho na parada do Coelho Osvaldo (Oswald the Lucky Rabbit), personagem de uma série de curtas da Disney dos anos 1920 e 1930. 


Zootopia Bellwether


Easter Eggs de Zootopia: inspiração para a ovelha

Bellwether, a assistente do prefeito de Zootopia, é uma ovelha que foi inspirada em antigos filmes da Disney, como as ovelhinhas brancas de "Música, Maestro". 


Easter Eggs de Zootopia: outro Mickey ‘perdido’

Quando Judy adentra a sala dos policiais, para receber instruções do Chefe Bogo, ele tem um broche do Mickey

Reveja Zootopia e se prepare para a série Zootopia+, que estreia no dia 9 de novembro no Disney+

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