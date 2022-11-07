10 easter eggs de Zootopia que talvez você não tenha visto

Filme de 2016 ganha série no Disney+. Veja a lista de easter eggs da animação.
Antes de se aventurar na série Zootopia+, uma boa pedida é conferir Zootopia, animação de 2016 que acompanha a vida de Judy Hopps, uma coelha do interior que muda para a cidade grande. A produção renderá novas histórias no seriado, que estreia no dia 9 de novembro no Disney+.
No filme anterior, dezenas de filmes e desenhos da Disney são referenciados. Por isso mesmo, veja 10 easter eggs – aqueles detalhes que indicam ligação com alguma outra obra – que estão em Zootopia.
Easter Eggs de Zootopia: imagem de Operação Big Hero
O calendário na sala do Chefe Bogo tem a imagem de uma cidade e, surpreendentemente, não se trata de Zootopia: o local é San Fransokyo, onde se passa a trama de Operação Big Hero, outra animação da Disney.
Easter Eggs de Zootopia: Baymax vira antena
As referências à Operação Big Hero não terminam por aí. Em um dos momentos em que Judy está aplicando uma multa, a cabeça de Baymax – o fofo robô da produção – virou uma ponta da antena de um dos carros.
Easter Eggs de Zootopia: vestidos de Frozen
Na cena em que a neve cai na cidade, é possível ver duas elefantes bebês vestidas como Anna e Elsa, as irmãs de Frozen.
Easter Eggs de Zootopia: papel de parede
Outra referência de Frozen está no Café Jumbo, de Jerry Jumbo Jr. Ali, os pratos expostos na estante possuem a estampa de uma flor de quatro pétalas - a mesma que decora o quarto de Anna.
Easter Eggs de Zootopia: uma cafeteria de Operação Big Hero
No momento em que Judy percebe um ladrão, ela cruza com um café chamado Lucky Cat Cafe, o mesmo presente em Operação Big Hero.
Easter Eggs de Zootopia: vendas de filmes
No estande em que Duke vende DVDs, o público se depara com referências a diversos títulos bem conhecidos, como Moana, Operação Big Hero (mais uma vez!) e Enrolados.
Easter Eggs de Zootopia: Mickey no carrinho
Um dos hipopótamos que caminha pela rua, na região da delegacia, carrega um carrinho com seu filho. Dentro dele, é possível ver um boneco do Mickey Mouse.
Easter Eggs de Zootopia: Coelho Osvaldo
Um coelho da década de 1920, criado por Walt Disney, também está em Zootopia. Na estação abandonada de trem, é possível ver um desenho na parada do Coelho Osvaldo (Oswald the Lucky Rabbit), personagem de uma série de curtas da Disney dos anos 1920 e 1930.
Easter Eggs de Zootopia: inspiração para a ovelha
Bellwether, a assistente do prefeito de Zootopia, é uma ovelha que foi inspirada em antigos filmes da Disney, como as ovelhinhas brancas de "Música, Maestro".
Easter Eggs de Zootopia: outro Mickey ‘perdido’
Quando Judy adentra a sala dos policiais, para receber instruções do Chefe Bogo, ele tem um broche do Mickey.
Reveja Zootopia e se prepare para a série Zootopia+, que estreia no dia 9 de novembro no Disney+ .