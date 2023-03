Os 10 filmes e séries Disney+ que você tem que ver nas férias

Aproveite o tempo livre com ótimas histórias e personagens no Disney+.

Chegou a hora com a qual muita gente sonha o ano inteiro: a de planejar as férias! E com o Disney+ a diversão é garantida. Afinal, histórias de amizades, romances e mistérios não-resolvidos são ideais para momentos de lazer, certo?

Confira, a seguir, uma deliciosa seleção de 10 séries e filmes do Disney+ que são a cara das férias para maratonar nos momentos de descanso:

5 séries para ver en Disney+ durante as férias





- Tudo Igual… SQN! (2022): A primeira série original brasileira do Disney+ tem o clima ideal para suas férias. Ambientada no Rio de Janeiro, ela tem muita praia, diversão e amizade.

Na trama, Carol (Gabriella Saraivah) enfrenta grandes mudanças em sua vida: do novo relacionamento da sua mãe a situações inesperadas típicas da adolescência. Por sorte, ela sempre tem suas amigas por perto para ajudá-la a passar por todos esses desafios.





- O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu (2022): Miguel Falabella assina essa série musical que traz a história de 10 jovens, de diferentes origens, que veem no anúncio de um teste para uma companhia de teatro, a chance de retomar a busca por seus sonhos e brilhar nos palcos.





- Pais por Acidente (2022): California (Farah Justiniani) tem 13 anos e inicia uma viagem junto com seus três pais adotivos, que a leva da Cidade do México a Zacatecas. O motivo? Reencontrar sua mãe, que desapareceu misteriosamente há nove anos. No entanto, dois bandidos também estão por trás do mistério.





- Malcolm (2000): Malcolm (Frankie Muniz) é um garoto de 9 anos que gosta de andar de skate e sair com seu melhor amigo, Stevie (Craig Lamar Traylor). Mas tudo muda quando ele é forçado a entrar na classe dos "superdotados", onde terá que enfrentar vários problemas.





- A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História (2022): Jess Valenzuela (Lisette Olivera) tem um dom para resolver enigmas, mas sua vida vira de ponta-cabeça após um estranho dar a ela uma pista sobre um antigo tesouro que pode estar relacionado com seu falecido pai.

Agora, é preciso correr para encontrar este que pode ser o maior tesouro perdido da História, e desvendar o passado de sua família.





5 filmes para assistir no Disney+ durante as férias





- Camp Rock (2008): Mitchie (Demi Lovato) quer ir a um famoso acampamento de rock. Mas a única maneira de participar é quando sua mãe consegue um emprego como cozinheira. Shane (Joe Jonas), a sensação musical do lugar, ouve Mitchie cantar e fica deslumbrado com sua voz, e insiste em descobrir quem é ela.





- O Diário de um Banana, as Regras de Rodrick (2022): As travessuras turbulentas de Greg Heffley, o estudante do ensino médio famoso por causar desastres, continuam. Desta vez, a história se concentra em seu relacionamento caótico com o irmão mais velho, Rodrick, ao lado de quem ele deve sobreviver a um fim de semana cheio de aventuras.





- Apresentando, Nate (2022): Nate (Rueby Wood), de 13 anos, tem grandes sonhos relacionados à Broadway. Contudo, ele não é escalado nem para a peça da escola. Por isso, Nate e sua melhor amiga, Libby (Aria Brooks), escapam para Nova York, onde encontram com a tia Heidi (Lisa Kudrow). Juntos, eles devem provar que as maiores aventuras da vida são tão grandes quanto seus sonhos.





- Fada Madrinha (2020): Eleanor (Jillian Bell), uma fada madrinha em treinamento, busca provar ao mundo que as pessoas ainda precisam desse tipo de magia. Após encontrar uma carta de uma menina de 10 anos, ela descobre que, na verdade, é de Mackenzie (Isla Fisher), uma mãe solo de 40 anos que parou de acreditar no famoso “”.







- Hora de Brilhar (2022): Sophia Valverde é Ariana, uma jovem pronta para mais um ano na escola, feliz com seu namoro e que sonha em ser cantora. A chegada de uma nova aluna no local, porém, vai mexer com sua confiança e um concurso de talentos vai deixar tudo ainda mais intenso.