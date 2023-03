Os 10 melhores filmes e séries de Halloween para curtir no Disney+ e Star+

Confira uma seleção especial de títulos que são a cara do Dia das Bruxas e que você pode curtir nas duas plataformas com o Combo+.



Conhecido como mês do terror devido ao Dia das Bruxas, outubro pede uma programação para ficar no clima da festa o mês inteiro. E nos catálogos do Disney+ e Star+ tem filmes e séries de Halloween para todas as idades e gostos!



Veja a seguir alguns dos melhores títulos e séries que você pode curtir nos dois serviços de streaming com o Combo+:







Filmes e séries de Halloween no Disney+

— Viva – a Vida é uma Festa: neste belo musical, conheça o jovem Miguel, que sonha em se tornar músico. Para alcançar seus objetivos, ele embarca em uma jornada pela colorida Terra dos Mortos, onde aprenderá muito sobre seus antepassados.



– Lobisomem na Noite: protagonizado por Gael Garcia Bernal, este especial de Halloween da Marvel mostra um lado inédito do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Nele, um grupo de caçadores de monstros se reúnem em uma caçada mortal em busca de uma inestimável relíquia.



— Tom Mate e a Luz Fantasma: conhecido por sempre aprontar todas em Radiator Springs, Tom Mate é assombrado por uma luz misteriosa neste curta animado especial. Agora, ele aprenderá que não deve mais fazer pegadinhas com seus amigos.



— Abracadabra: conheça as irmãs bruxas Winifred (Bette Midler), Mary (Kathy Najimy) e Sarah Sanderson (Sarah Jessica Parker). Após 300 anos presas, elas são acidentalmente liberadas e voltam para assombrar Salem em pleno Halloween. Não perca também Abracadabra 2, em que as irmãs Sandersonvoltam a Salem em busca de vingança!



— Festa no Céu: Embarque em uma bela e colorida jornada de amor e heroísmo nesta animação. Ambientada nos festejos do Dia de los Muertos, no México, o longa mostra que o poder da família e da amizade são capazes de superar qualquer coisa!







Filmes e séries de Halloween no Star+

— O Meme do Mal (2022): será que as lendas da internet não passam de lendas mesmo? Neste filme, o que era para ser apenas um meme assustador ganha vida e passa a aterrorizar uma jovem e seu irmão mais novo. Com Sarah Wolfkind e Shannyn Sossamon.



— American Horror Story (2011): esta obra antológica marcou as produções de terror. E se o tema são filmes e séries de Halloween, a primeira temporada aborda justamente este festejo. O elenco conta com Evan Peters, assumindo diversos personagens ao longo das temporadas. Além dele, nomes como Taissa Farmiga, Lady Gaga e Kathy Bates também já participaram das distintas histórias contadas.



— A Bruxa de Blair (1999): o filme é considerado um clássico e revolucionou o cinema de terror estilo found footage – ou câmera na mão. Aqui, três jovens vão para uma floresta tida como assombrada a fim de gravar um documentário. Mas o que eles encontram é bem pior do que poderiam imaginar. Com Heather Donahue, Joshua Leonard e Mike C. Williams.

— Chucky (2021): o temido brinquedo assassino está de volta em Chucky! Na série, Jake Webber (Zackary Arthur) é um adolescente solitário que encontra o boneco possuído em uma venda de garagem. Logo, a pacata cidade em que ele vive se transforma em um verdadeiro caos.



— Caça-Fantasmas (2016): quem disse que Halloween também não pode ter um pouco de humor? Neste remake do clássico dos anos 1980, Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon e Leslie Jones são quatro mulheres que se unem para combater a atividade paranormal que volta a atuar em Nova York. E para isso, eles contam com uma ajudinha extra de Chris Hemsworth no papel do atrapalhado assistente do grupo de caçadoras de fantasmas.