Os 10 momentos de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre que te emocionaram

O segundo filme da franquia do super-herói está em cartaz nos cinemas. Veja 10 cenas marcantes da produção. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre acaba de chegar aos cinemas e tem feito o público se emocionar. Ao longo de seus 160 minutos de duração, o espectador passa por diferentes momentos de Wakanda.

Em boa parte deles, é difícil conter as lágrimas. Logo nos primeiros minutos, por exemplo, é preciso lidar com a despedida a T’Challa (Chadwick Boseman) no longa-metragem da Marvel Studios.

Quer saber quais são as cenas mais fortes? Confira o nosso top 10 de momentos surpreendentes de Pantera Negra: Wakanda para Sempre:





1) O adeus a T’Challa

No começo de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, Shuri (Letitia Wright) tenta salvar a vida de T’Challa através da ciência, mas não consegue. A cerimônia de enterro e despedida é uma das mais emocionantes ao prestar uma homenagem justa ao personagem e ao ator, que morreu em agosto de 2020.





2) O desabafo de Shuri a Ramonda

Em meio à pressão de lidar com a administração de Wakanda, a rainha Ramonda (Angela Bassett) chama Shuri para uma conversa e uma cerimônia intimista de despedida ao filho.

A irmã de T’Challa desabafa sobre o luto e sobre como é difícil lidar com uma vida sem ele. É de cortar o coração…









3) O encontro de Ramonda e Nakia

Quando Shuri desaparece, em meio ao plano de capturar Riri Williams (Dominique Thorne), Ramonda entra em desespero. Para encontrar a filha, a rainha recruta Nakia (Lupita Nyong'o), ex-namorada de T’Challa. A conversa das duas é o suficiente para deixar qualquer um apreensivo, ao relembrar o antigo rei e o sumiço da irmã dele.



4) A invasão à Wakanda

Preocupado com a paz de seu povo, Namor (Tenoch Huerta) não perde tempo em suas negociações. Inconformado com o resgate de Shuri, ele decide atacar Wakanda com seu exército. É impossível não ficar triste ao ver a destruição do reino africano.



5) O adeus a Ramonda

Não basta as ruínas de Wakanda. A invasão de Namor e o povo de Talokan culmina em uma batalha intensa entre o vilão e a rainha Ramonda. Nesse embate, o final é triste: ela acaba morta e Shuri entra em completo desespero.









6) Surge a nova Pantera Negra

Para revidar o ataque de Namor, Shuri passa dezenas de horas em busca da fórmula da Erva Coração capaz de recriar o DNA de Pantera Negra. Quando a filha de Ramonda consegue o feito – e aparece trajando a roupa do super-herói novamente – a emoção é inevitável!



7) A batalha de Shuri e Namor

Os dois super-heróis têm uma luta intensa no deserto, na reta final do filme. Até o último segundo, o espectador fica na dúvida sobre qual será a postura de Shuri – e se ela realmente irá matar Namor para vingar a morte da mãe. O flashback que se segue e os segundos em que ela visita sua essência – ajudam a definir o que ela fará. E são lindos de ver.



8) A despedida de Riri e Shuri

Após a batalha final, Riri Williams poderá voltar para casa. Na despedida, Shuri entrega uma réplica do carro do pai de Riri para ela, e o veículo está totalmente reformado. As duas têm um momento lindo de compaixão.









9) O adeus de Shuri a T’Challa

Logo após despedir-se de Riri, Shuri parte para o Haiti, onde reencontra Nakia. Ali, ela finalmente realiza o tradicional ritual de despedida de sua família e, assim, finaliza o ciclo de luto por T’Challa.



10) Cena pós-crédito

A única cena pós-crédito também reserva fortes emoções. Ainda diante da fogueira, Shuri tem a chance de conhecer Toussaint (Divine Love Konadu-Sun), filho de T’Challa com Nakia.





Pantera Negra: Wakanda para Sempre nos cinemas

O novo filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) pode ser visto nos cinemas de todo o Brasil. Os ingressos estão disponíveis online ou nas bilheterias das salas de exibição.

