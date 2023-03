Os 10 personagens da Disney que aparecem no live-action de Pinóquio

Descubra princesas, animais e vilões presentes no live-action do boneco de madeira já disponível no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



A estreia de Pinóquio em versão live-action no Disney+ apresentou Tom Hanks no papel de Gepeto e Cynthia Erivo como a Fada Azul. E, em algumas de suas cenas, é possível ver personagens icônicos da Disney que merecem destaque.

Caso você não tenha visto todos – ou não tenha notado a presença deles – descubra abaixo quem aparece no live-action que acaba de chegar ao Disney+.







Quais personagens da Disney aparecem no live-action de Pinóquio?





Na adorável casinha de Gepeto não aparecem apenas Fígaro, Cleo, Grilo Falante e Pinóquio – o protagonista da história. Mas também a enorme coleção de relógios-cucos do artesão.

Além de suas criações em madeira, o carpinteiro também é conhecido por ser colecionador desse tipo de relógio. E, no longa-metragem, este é o lugar onde estão personagens icônicos da Disney.

Pato Donald, o elefantinho Dumbo, Woody – o cowboy da franquia Toy Story – o babuíno Rafiki e o filhote de leão Simba, de O Rei Leão (1994), são alguns exemplos de personagens da Disney que aparecem aí.

A bruxa Malévola e Princesa Aurora, de A Bela Adormecida (1959); bem como Branca de Neve, a Rainha Má e mesmo os anões de Branca de Neve e os Sete Anões (1937) são alguns dos bonecos vistos nos relógios-cucos de Gepeto.





Quanto tempo dura Pinóquio?





Dirigido pelo ganhador do Oscar® Robert Zemeckis, o novo live-action de Pinóquio dura 1 hora e 51 minutos. O longa traz Benjamin Evan Ainsworth como a voz original em inglês do boneco de madeira e pode ser visto via streaming no Disney+.