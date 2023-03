Os 11 artistas que homenagearam o Queen no show imperdível que estreia no Disney+

O The Queen Family Singalong vai juntar a família inteira na frente da TV para cantar os sucessos do Queen junto a convidados especiais!

Isto é vida real, não é fantasia: o especial The Queen Family Singalong chegou ao Disney+!

Prepare-se para muita música e emoção ao lado de convidados especiais para relembrar os clássicos do grupo liderado pelo saudoso Freddie Mercury! E com direito à letra na tela para a família toda cantar junto!





Os artistas que homenagearam o Queen no especial The Queen Family Singalong





O cantor e ator Darren Criss – o Blaine, da série Glee – é o anfitrião deste espetáculo que reúne um elenco e tanto de artistas da música internacional.

Um dos convidados é Adam Lambert. O norte-americano já rodou o mundo em uma turnê especial do Queen, assumindo os vocais do grupo ao lado dos demais integrantes originais da banda.

Outro destaque do especial é a participação de Miss Pig, uma das mais famosas personagens dos Muppets. Junto a Jimmie Allen, ela performa uma versão de “Crazy Little Thing Called Love”.

Os outros artistas a homenagear o Queen no The Queen Family Singalong são Derek Hough, Alexander Jean, Fall Out Boy, Jojo Siwa, Orianthi, OneRepublic e Pentatonix.

Não perca este divertido especial do Disney+, que certamente vai agradar a família toda!