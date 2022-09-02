Os 11 artistas que homenagearam o Queen no show imperdível que estreia no Disney+

O The Queen Family Singalong vai juntar a família inteira na frente da TV para cantar os sucessos do Queen junto a convidados especiais!
Isto é vida real, não é fantasia: o especial The Queen Family Singalong chegou! (*)
Prepare-se para muita música e emoção ao lado de convidados especiais para relembrar os clássicos do grupo liderado pelo saudoso Freddie Mercury! E com direito à letra na tela para a família toda cantar junto!
Os artistas que homenagearam o Queen no especial The Queen Family Singalong
O cantor e ator Darren Criss – o Blaine, da série Glee – é o anfitrião deste espetáculo que reúne um elenco e tanto de artistas da música internacional.
Um dos convidados é Adam Lambert. O norte-americano já rodou o mundo em uma turnê especial do Queen, assumindo os vocais do grupo ao lado dos demais integrantes originais da banda.
Outro destaque do especial é a participação de Miss Pig, uma das mais famosas personagens dos Muppets. Junto a Jimmie Allen, ela performa uma versão de “Crazy Little Thing Called Love”.
Os outros artistas a homenagear o Queen no The Queen Family Singalong são Derek Hough, Alexander Jean, Fall Out Boy, Jojo Siwa, Orianthi, OneRepublic e Pentatonix.
Não perca este divertido especial que certamente vai agradar a família toda!
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