Os 3 fatos que você precisa saber antes de ver a série Viagem ao Centro da Terra

Viagem ao Centro da Terra é a nova série original do Disney+ e possui oito episódios - todos já disponíveis no serviço de streaming.



Disponível no Disney+, Viagem ao Centro da Terra é uma série de aventura e ficção-científica gravada no México com um elenco de atores de diferentes nacionalidades.

A história mostra um grupo de crianças descobrindo uma dimensão paralela e lutando para proteger o equilíbrio ecológico do planeta.

Óscar Jaenada interpreta um explorador excêntrico





Óscar Jaenada é um famoso ator espanhol que está no elenco de Viagem ao Centro da Terra.

Ele interpreta o vilão Pompilio Calderón, um explorador excêntrico e dono de um acampamento que utiliza como “fachada” para procurar portais de uma dimensão paralela no centro da Terra.

Pompilio é muito enérgico, teimoso e está sempre acompanhado pelo seu papagaio Claudio (voz de Mauricio “El Diablito” Barrientos).





A história de Viagem ao Centro da Terra é inspirada no livro de Júlio Verne





A série é inspirada no famoso romance do escritor francês Júlio Verne publicado em 25 de novembro de 1864.

O livro conta a história da expedição de um professor de mineralogia, Otto Lidenbrock, o seu sobrinho Axel e um guia chamado Hans ao interior do planeta Terra.

Na nova produção do Disney+, Júlio Verne é interpretado pelo ator argentino Puma Goty, sendo mostrado como um personagem visionário que descobre o acesso a um universo paralelo - fato, que, mais tarde, descreve no seu livro.







Quem são as crianças que embarcam na aventura





Diego (Sebastian García), Pedro (Manuel Márquez), Ana (Paola Miguel), Laura (Valery Sais) e Violeta (Camila Núñez) compõem o grupo de crianças do grupo que frequenta o acampamento de Pompilio Calderón.

Eles embarcam em uma viagem única, na qual exploram um mundo fascinante e descobrem que precisam salvá-lo.

O elenco de Viagem ao Centro da Terra tem ainda Carla Adell (Andrea), Emilio Treviño (Felipe), Israel Capetillo (Mauro), Camila Valero (Evelyn), Luigi Cerrada (Antonio), Luciana Tappan (Raquel), Daniel Sáez (Pote) e Maximiliano Uribe (Fermín).

A nova produção é dirigida por JM Cravioto e possui oito episódios de cerca de 30 minutos cada.