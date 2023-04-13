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Os 3 fatos que você precisa saber antes de ver a série Viagem ao Centro da Terra

14 de abril de 2023
14 de abril de 2023

Viagem ao Centro da Terra é a nova série original do Disney+ e possui oito episódios - todos já disponíveis no serviço de streaming.


Disponível no Disney+, Viagem ao Centro da Terra é uma série de aventura e ficção-científica gravada no México com um elenco de atores de diferentes nacionalidades.

A história mostra um grupo de crianças descobrindo uma dimensão paralela e lutando para proteger o equilíbrio ecológico do planeta. 

Confira três curiosidades que você precisa saber antes de ver a série.

Viagem ao Centro da Terra


Óscar Jaenada interpreta um explorador excêntrico

Óscar Jaenada é um famoso ator espanhol que está no elenco de Viagem ao Centro da Terra.

Ele interpreta o vilão Pompilio Calderón, um explorador excêntrico e dono de um acampamento que utiliza como “fachada” para procurar portais de uma dimensão paralela no centro da Terra.

Pompilio é muito enérgico, teimoso e está sempre acompanhado pelo seu papagaio Claudio (voz de Mauricio “El Diablito” Barrientos).

A história de Viagem ao Centro da Terra é inspirada no livro de Júlio Verne

A série é inspirada no famoso romance do escritor francês Júlio Verne publicado em 25 de novembro de 1864. 

O livro conta a história da expedição de um professor de mineralogia, Otto Lidenbrock, o seu sobrinho Axel e um guia chamado Hans ao interior do planeta Terra.

Na nova produção do Disney+, Júlio Verne é interpretado pelo ator argentino Puma Goty, sendo mostrado como um personagem visionário que descobre o acesso a um universo paralelo - fato, que, mais tarde, descreve no seu livro.

Viagem ao Centro da Terra


Quem são as crianças que embarcam na aventura

Diego (Sebastian García), Pedro (Manuel Márquez), Ana (Paola Miguel), Laura (Valery Sais) e Violeta (Camila Núñez) compõem o grupo de crianças do grupo que frequenta o acampamento de Pompilio Calderón.

Eles embarcam em uma viagem única, na qual exploram um mundo fascinante e descobrem que precisam salvá-lo.

O elenco de Viagem ao Centro da Terra tem ainda Carla Adell (Andrea), Emilio Treviño (Felipe), Israel Capetillo (Mauro), Camila Valero (Evelyn), Luigi Cerrada (Antonio), Luciana Tappan (Raquel), Daniel Sáez (Pote) e Maximiliano Uribe (Fermín). 

A nova produção é dirigida por JM Cravioto e possui oito episódios de cerca de 30 minutos cada.

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