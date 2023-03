3 momentos importantes para lembrar antes de assistir a Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Relembre os três fatos mais destacados da primeira e histórica produção sobre o Pantera Negra realizada pela Marvel Studios. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Ao som de “No Woman No Cry”, o mundo ficou sabendo que retornaria a Wakanda em novembro. E, pouco depois, foi confirmado que no dia 10 deste mês, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre estreia nos cinemas brasileiros.

Mais do que trazer novas aventuras e contar outras histórias, a obra da Marvel Studios também é uma homenagem ao legado de T’Challa/Pantera Negra, vivido pelo saudoso Chadwick Boseman.







Pantera Negra: Wakanda para Sempre | Marvel Studios | Teaser Trailer Oficial Legendado



Assim, tanto para celebrar quanto para “refrescar” a memória, veja a seguir três momentos marcantes de Pantera Negra (2018) – disponível no Disney+ – para ter em mente antes de assistir ao novo filme.



O confronto entre T’Challa e M’Baku

Em Wakanda, qualquer cidadão pode desafiar o Rei na tentativa de liderar a nação africana. Após a morte do rei T’Chaka (John Kani), seu filho T’Challa é o escolhido para sucedê-lo.

Durante a cerimônia de coroação, T’Challa é desafiado por M’Baku (Winston Duke), do clã Jabari. Ele quer o trono de Wakanda – e o manto do Pantera Negra – para si.

No entanto, M’Baku perde e T’Challa é coroado Rei da Wakanda e, em consequência, o Pantera Negra.







Erik Killmonger também desafia T’Challa pelo trono de Wakanda

Após Erik Killmonger (Michael B. Jordan) chegar em Wakanda, T’Challa descobre que T’Chaka foi o responsável pela morte do pai de Erik. E que, por causa disso, ele foi abandonado nos Estados Unidos quando criança.

Agora, é Killmonger quem desafia T’Challa pelo trono – que dessa vez é derrotado. Erik joga seu corpo aparentemente sem vida do alto de um penhasco.



O retorno de T’Challa e a derrota de Killmonger

Após quase morrer em sua luta com Killmonger, T’Challa é resgatado por M’Baku e cuidado pelos Jabari. Após se recuperar, o filho de T’Chaka e Ramonda resolve voltar à capital de Wakanda e enfrentar Erik.

Em um novo confronto, o verdadeiro Pantera Negra derrota Killmonger, que prefere morrer devido a seus ferimentos na mina de vibranium do que ser preso.







Não perca a estreia de Pantera Negra: Wakanda para Sempre nos cinemas

Acompanhe novas histórias e desafios em Wakanda em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. O longa estreia nos cinemas de todo o Brasil no dia 10 de novembro.

Os ingressos já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos online ou diretamente nas bilheterias das salas de exibição.

E, no Disney+, você encontra todos os filmes, séries e especiais da Marvel Studios. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!